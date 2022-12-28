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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Portekiz Milli Takımı için bomba bir Jorge Jesus iddiası ortaya atıldı. İşte olayın detayları...

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  • Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden Portekiz, Fas'a elenerek turnuvaya veda etmişti.
  • Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

    Cristiano Ronaldo gibi bir yıldızı yedek bırakan, Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos ise turnuva sonrası görevinden alınmıştı. 
  • Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

    PORTEKİZ'İN HOCA ARAYIŞI

    Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz Milli Takımı'nda ilk görüşülen isim Jose Mourinho oldu. Mourinho'dan istediği cevabı alamayan Portekiz ise farklı alternatiflere yöneldi.
  • Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

    Portekiz gazetesi Record'un haberine göre, milli takım için 3 aday bulunuyor. Bu adaylardan öncelikli isim ise Jorge Jesus. 
  • Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

    JESUS: GÖRÜŞMEYE HAZIRIM

    Record'un haberine göre Portekiz'in bu arayışından haberi olan Jorge Jesus'un milli takım teknik direktörlüğü için görüşmeye hazır olduğunu federasyona bildirdi.
  • Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

    İKİ TARAF DA ANLAŞMAYA SICAK

    Mourinho ihtimali gittikçe azalan Portekiz Futbol Federasyonu'nun, ülkenin en tecrübeli ve başarılı teknik direktörlerinden olan Jorge Jesus'u takımın başına getirmeye oldukça sıcak baktığı belirtildi.
  • Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

    Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın başında 28 maça çıkarken 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
  • Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

    Jesus, 28 maç sonucunda 2.14 puan ortalaması tutturdu. 
  • Portekiz basınından Jorge Jesus için bomba iddia!

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