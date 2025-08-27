Portekiz'de 2 gole iptal kararı!
Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Benfica'nın 11. dakikada Pavlidis ile bulduğu gol ofsayt, 23. dakikada Bareiro'nun bulduğu gol faul nedeniyle iptal edildi.
Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Benfica'dan 11. dakikada Pavlidis'den gol yedi.
Benfica'nın korner vuruşunda Leandro Barreiro çizgide Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Vincic, VAR ile konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti.
23. dakikada Benfica, Bareira ile yeniden ağları havalandırdı.
Mücadelenin hakemi Vincic, faul nedeniyle golü geçersiz kıldı.