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        Haberler Bilgi Spor Portekiz Premier Ligi: Porto- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Porto- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Portekiz Ligi'nde 21. haftanın başlangıcı dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Porto, Sporting ile kozlarını paylaşıyor. Oynadığı 20 maçta 13 galibiyet 4'er beraberlik ve yenilgi alan Porto, 42 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan 16 galibiyet 2'şer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Sporting 50 puanla zirvede bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırılıyor. Peki, Porto- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:17
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        Sporting- Porto maçı heyecanı sürüyor. İki takım arasında oynanan 107 maçın 44'ü Porto'nun üstünlüğüyle sonuçlanırken, 31 mücadelede kazanan taraf Sporting oldu. Karşılaştıkları 32 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve tarihini araştırmaya başladı. Peki, Porto- Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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        PORTO- SPORTİNG MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Porto- Sporting maçı 7 Şubat Cuma (bugün) 23.15'te oynanacak.

        Estadio Dragao'da oynanacak mücadele S Sport Plus ve tabii spor 1'den canlı yayınlanacak.

        3

        PORTO MUHTEMEL 11

        Costa, Fernandes, Perez, Otavio, Galeno, Eustaquio, Gonzalez, Franco, Rodrigo Mora, Pepe, Samu

        4

        SPORTİNG MUHTEMEL 11

        Israel, Quaresma, Diomende, St. Juste, Reis, Catamo, Hjulmand, Morita, Quenda, Trinciao, Gyökeres

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