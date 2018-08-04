Portland Timbers - Philadelphia Union maçı öncesi rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Portland Timbers, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Philadelphia Union takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 06:00. Portland Timbers 34 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Philadelphia Union 27 puanda ve 16. sırada. Portland Timbers son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Philadelphia Union son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Portland Timbers kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Philadelphia Union sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Portland Timbers son haftadaki Vancouver Whitecaps müsabasında 4-1 yenildi.

Philadelphia Union, RB New York karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Portland Timbers, 16 gol attı ve 8 gol yedi.

Philadelphia Union, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Philadelphia Union, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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