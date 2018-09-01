Porto - Moreirense maçı öncesi rakamlar

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Porto, 02 Eylül 2018 Pazar günü Moreirense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. Maç öncesi Porto 6 puanla 5. sırada, Moreirense 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Porto son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Moreirense, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 764. İddaa'da Porto kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Moreirense kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Porto son haftadaki Belenenses müsabasında 2-0 kazandı.

Moreirense ise Portimonense maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Porto, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Moreirense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Moreirense, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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