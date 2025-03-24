Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde 25 yaşındaki Funda Gülmez'in cansız bedeni poşete sarılı halde bulunmuştu. 25 yıl ceza ile yargılanan 32 yaşındaki hükümlü Ümit Şentürk, cezaevinden firar etmişti. Şentürk, polis tarafından yakalandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde, 8 yıl önce bir apartmanın 8'inci katında cesedi naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'in (25) cinayetinden yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan, geçen yıl ise cezaevinden firar eden hükümlü Ümit Şentürk (32), Bergama'da polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 20 Mart 2017'de, Yakakent Mahallesi 8087/13 Sokak'ta bulunan apartmanın 8'inci katındaki evde meydana geldi. Funda Gülmez'in naylon poşete sarılı cesedi bulundu. Gülmez'in bıçaklanıp öldürüldüğü, ardından naylon poşete sarıldığı anlaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil zanlısının, genç kızın erkek arkadaşı Ümit Şentürk olduğunu belirledi. Şentürk ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen arkadaşları İ.Ö. ve G.K. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ümit Şentürk hakkında 'cinayeti tasarlayarak işlediği' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, G.K.'ya 'suça iştirak etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası, İ.Ö.'ye de 'delilleri karartmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ümit Şentürk'e, Funda Gülmez'i öldürdüğü için ömür boyu hapis cezası verilirken, haksız tahrik indirimi uygulanmasına gerek olmadığı belirtildi. Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası 25 yıla düşürüldü, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanıklardan İ.Ö.'ye suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, G.K. ise beraat etti.
2017 yılında girdiği cezaevinden geçen yıl kaçan Ümit Şentürk, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şentürk, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.