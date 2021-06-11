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Postacı filminin konusu nedir? Postacı oyuncuları ve karakterleri kimler?

Postacı, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği 1984 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik paylaşmıştır. Peki Postacı filminin konusu nedir? Postacı filminin oyuncuları kimler? İşte Postacı filmi hakkında tüm detaylar...

Postacı filminin konusu nedir? Postacı oyuncuları ve karakterleri kimler?

Postacı filmi bu akşam sinemaseverler için ekranlarda olacak. Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı 1984 yapımı Postacı filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Postacı filmiyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

POSTACI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir.

Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

OYUNCU KADROSU

  • Kemal Sunal - Adem
  • Fatma Girik - Sevtap
  • Erdal Özyağcılar - Latif
  • Ulvi Alacakaptan
  • İhsan Yüce - Sevtap'ın babası
  • Nezahat Tanyeri
  • Gülümser Gülhan
  • Necdet Yakın
  • Cevdet Arıkan
  • Ali Karagöz
  • Tuncer Sevi
  • Ahmet Açan
  • Jale Efecik
  • Can Kolukısa
  • Orkide Erdem
  • Sabahat Işık
  • Nezih Tunar
  • Nubar Terziyan

POSTACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik’in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş’ta çekildi.

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