Pota derbisinde tartışma çıktı: Yönetici salondan çıkarıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide tartışma yaşandı.
Galatasaray Ekmas oyuncusu Göksenin Köksal ile Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma saniyeler geçtikçe alevlenirken Galatasaraylı taraftarlar da olaya dahil oldu.
Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından ortam sakinleşirken hakemler, Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş'in salondan çıkarılmasını istedi.
Beşiktaşlı yöneticinin salon dışına alınmasının ardından karşılaşma tekrardan başladı.