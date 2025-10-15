Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin POTA ŞEKİLLENİYOR! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Düello şeklinde oynanacak takım oyununda konsept 'Makarnalar' oldu. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 16.10.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar haftanın ikinci takım oyunu için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Onur ve Cansu eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye haftanın üçüncü eleme adayı olarak Murat Can'ı potaya gönderdi. Eleme potasına giden dördüncü yarışmacı takım oylaması sonucunda Nisa oldu.

        5

        MAVİ TAKIM:

        Furkan (Kaptan)

        Özkan

        Çağatay

        Gizem

        Sezer

        Eylül

        Ayten

        Barış

        Çağlar

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Murat Can (Kaptan)

        Hakan

        Sümeyye

        Ayla

        Mert

        Cansu

        Onur

        Aslı

        Nisa

        7

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen son yarışmacı İhsan oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama
        Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak