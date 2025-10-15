MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Düello şeklinde oynanacak takım oyununda konsept 'Makarnalar' oldu. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirleyecek. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar haftanın ikinci takım oyunu için karşı karşıya geldi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Onur ve Cansu eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye haftanın üçüncü eleme adayı olarak Murat Can'ı potaya gönderdi. Eleme potasına giden dördüncü yarışmacı takım oylaması sonucunda Nisa oldu.
MAVİ TAKIM:
Furkan (Kaptan)
Özkan
Çağatay
Gizem
Sezer
Eylül
Ayten
Barış
Çağlar
KIRMIZI TAKIM:
Murat Can (Kaptan)
Hakan
Sümeyye
Ayla
Mert
Cansu
Onur
Aslı
Nisa