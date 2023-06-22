Powell'dan faiz artırım sinyali

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Fed, Başkan Powell'ın bugün ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Konuşmasının başında enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini yineleyen Powell, fiyat istikrarının Fed'in sorumluluğunda olduğunu ve fiyat istikrarı olmadan herkesin faydasına olan güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebildiği bir döneme ulaşılamayacağını aktardı.

Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana bir miktar gevşediğini belirterek, "Ancak enflasyonist baskılar yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinin katetmesi gereken uzun bir yol var." ifadesini kullandı.

- "Parasal sıkılaşmanın enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak"

Enflasyonun yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasası koşullarının sıkı kalmasıyla Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdığını aktaran Powell, politika sıkılaşmasının talep üzerindeki etkilerinin ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde görüldüğünü ancak parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesinin zaman alacağını kaydetti.

Powell, ekonominin daha sıkı kredi koşullarından kaynaklanan ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, bunun ekonomik faaliyet, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Sıkılaşma politikasında ne kadar yol katedildiği, para politikasının ekonomiyi etkilemesindeki belirsiz gecikmeler ve kredi sıkılaştırmasından kaynaklanan potansiyel ters rüzgarlar ışığında faiz oranının geçen hafta yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutulmasına karar verildiğini anımsatan Powell, "Neredeyse tüm FOMC yetkilileri, faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, gelen verilerin bütünü ve risk dengelerinin yanı sıra bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümüne etkilerine göre kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmasının sonunda ABD'de bankacılık sektörünün durumuna da değinen Powell, bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğunu yineledi.

Powell, Silikon Vadisi Bankası da dahil son banka iflaslarının ve bunun sonucunda ortaya çıkan bankacılık stresinin bu büyüklükteki bankalar için uygun kurallara ve denetim uygulamalarına sahip olmanın önemini gösterdiğini vurgulayarak, daha güçlü ve dirençli bir bankacılık sistemi oluşturmak için bu zayıf noktaları ele almaya kararlı olduklarını aktardı.