Heyecanla beklenen yılın önemli müzik olaylarından PowerTürk Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Yüzbinlerce müzikseverin kullandığı oylarla gerçekleşen PowerTürk Müzik Ödülleri'nde Sertab Erener, 'En Güçlü Kadın Şarkıcı' ve 'Ben Yaşarım' adlı çalışmasıyla 'En Güçlü Albüm' olmak üzere iki ödül kazandı.

PowerTürk Müzik Ödülleri'nde 'En Güçlü Erkek Şarkıcı' Buray; 'En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı' İkiye On Kala; 'En Güçlü Grup' Zakkum; 'En Güçlü Klip' Mehmet Ali Ergin'in yönetmenliğindeki 'Kendime Sardım' şarkısıyla Oğuzhan Koç ve 'En Güçlü Şarkı' Toy adlı şarkısıyla Mabel Matiz oldu.

Cahit Berkay'a ise 'Onur Ödülü' takdim edildi. Ödül için tüm hayranlarına teşekkür eden Cahit Berkay, "Bu ödüller bizleri, gençleri, alan herkesi mutlu edecek ki daha güzel, daha kalıcı, daha çok sevilen eserler üretilsin. Bu anlamda anlamı çok büyük" dedi.

SERTAB ERENER: 28 YIL SONRA BİLE BU ÖDÜL BÜYÜK MUTLULUK

PowerTürk Müzik Ödülleri'ne 'En Güçlü Kadın Şarkıcı' ve 'En Güçlü Albüm' olmak üzere iki ödülle damgasını vuran Sertab Erener, "Yıllardır şarkı söyleyen, sahne üstünde olan biri için böyle bir ödülü neredeyse yirmi sekiz yıl sonra hala almak beni çok mutlu etti. Herkese binlerce kere teşekkür ederim. 'Ben Yaşarım' albümünü pandeminin başladığı dönemde bitirmeye karar verdik ve bizim için aslında çok zorlu bir süreçti ama başardık ve yılın albümü ödülünü almak çok değerli" dedi.



En Güçlü Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi Buray ise ödülün kendisi için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu anlattı.

Buray, konuyla ilgili, şunları söyledi:

Oy veren, destek veren herkese çok çok teşekkürler. 2020 bizler için çok zorlu geçti, belki konser yapamadık ama sizler için güzel şarkılar üretmeye çalıştık. Emin olun 2021'de daha da güzel şarkılarla sizlerle beraber olacağız. Bu ödüller bizler için en güzel motivasyon, moral kaynağı doğru yolda olduğumuzu gösteren işaretler.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"



'Toy' adlı şarkısıyla 'En Güçlü Şarkı' ödülünü alan Mabel Matiz ekibi ve hayranlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu şarkının prodüktörü ve benimle beraber bestecisi de olan sevgili Dj Artz ve şarkımızı taçlandırarak bambaşka bir boyuta taşıyan video klibin yönetmeni sevgili Osman Özel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 2020 hepimiz için farklı ve zorlayıcı tecrübeler barındıran bir yıl oldu. Umuyorum yeni yılda bütün bu mesafeler ortadan kalkar ve yeniden sağlıkla, neşeyle, güvenle hem sokaklarda hem sahnelerde bir araya gelebiliriz. Müziğe verdiği destekten ötürü PowerTürk ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum.

"2020 HEPİMİZ İÇİN ÇOK ZORLU BİR YIL OLDU"



Zakkum grubunun solisti Yusuf Demirkol ödüllerini müzik için zorlu geçen bir senenin ardından müzik emekçilerine ithaf ettiklerini söyledi. Demirkol, konuyla ilgili şunları söyledi:

PowerTürk Müzik Ödülleri 2021'de bu sene En Güçlü Grup dalında ödülümüzü aldık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Müziğimizi seven, bizi destekleyen ve her zaman yanımızda olan dinleyicilerimize buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ve yine müziği destekleyen bir kanal olarak PowerTürk'e de sevgilerimizi iletiyoruz. 2020 hepimiz için çok zorlu bir yıl oldu. Bu ödülü özellikle müzik emekçileri için almak istiyoruz, onlarla ithaf etmek istiyoruz.



Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan 'İkiye On Kala' grubunun solisti Uğur Uras da "Önümüzde daha çok yol var. Şubat ayında yepyeni bir şarkıyla karşınızda olacağız. Bunun heyecanını yaşıyorum" sözleriyle, hayranlarına müjde verdi.



Ödül töreni, pandemi nedeniyle stüdyo yerine sanatçıların bulundukları mekanlardaki çekimlerle yayınlandı.

POWERTURK MÜZİK ÖDÜLLERİ 2021 KAZANANLAR



EN GÜÇLÜ KADIN ŞARKICI

Sertab Erener

EN GÜÇLÜ ERKEK ŞARKICI

Buray

EN GÜÇLÜ ALBÜM

Sertab Erener / Ben Yaşarım

EN GÜÇLÜ GRUP

Zakkum

EN GÜÇLÜ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

İkiye On Kala

EN GÜÇLÜ KLİP

Oğuzhan Koç / Kendime Sardım / Yönetmen: Mehmet Ali Ergin

EN GÜÇLÜ ŞARKI

Mabel Matiz-Toy

ONUR ÖDÜLÜ

Cahit Berkay