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Rolling Stone dergisi ve Variety'nin haberine göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 31 Ocak'ta yapılması planlanan Grammy Müzik Ödülleri töreni ertelendi.

ABD TV kanalı CBS tarafından yayınlanan, müzik endüstrisinin en yüksek ödülleri olan ve bu yıl 63.sü düzenlenecek törenin mart ayında yapılabileceği açıklanırken, Akademi'nin geçici başkanı ve CEO'su Harvey Mason Jr., kasım ayında bir röportajda, Los Angeles'ta küçük bir izleyici kitlesi için bir program planlandığını, ancak diğer birçok detayın hala üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Grammy'leri düzenleyen Ulusal Kayıt Sanatları ve Bilimleri Akademisi henüz yorum yapmadı.

Programın bu seneki sunucusu "The Daily Show"dan Trevor Noah.

2021 Grammy Ödülleri'nde Beyonce 9 kategoride aday gösterilerek Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadının sanatçı oldu.