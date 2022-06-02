Poyrazköy kumpasında 48 kişi için iddianame 0:00 / 0:00

DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ adına yapılan 'Poyrazköy' soruşturmasını yürüten dönemin özel yetkili savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Berk ile hakimler Mehmet Ekinci ve Mehmet Karababa'nın da aralarında bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İntihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar ile örgütün operasyonlarında mağdur olan 92 kişi ve kuruluş, suçtan zarar gören sıfatıyla iddianamede yer aldı.

"OLMAYAN BİR ÖRGÜT ALGISI YARATTILAR"

İddianamede şüphelilerin planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak, mesleğin şeref ve onurunu bozdukları ve gerçekte olmayan bir örgütlenmeye dair algı yaratıkları vurgulandı. Şüphelilerin devletin yargı gücünü bir silah olarak kullanarak, hukuk güvenliğini ortadan kaldıran, daha önceden kurgulanmış soruşturmaları ve kovuşturmaları yürüttükleri anlatıldı. İddianamede hukuka aykırı elde edilen delilleri, kişileri suçlamak için üretilen sahte delilerle, yeterli inceleme yapılmadan kasıtlı hazırlanan ve adli işlemi meşrulaştıran sahte raporları kullandıkları bildirildi. Şüphelilerin maddi gerçeği araştırmadıkları gibi araştırılması yönündeki talepleri de görmezden geldikleri vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin 'Poyrazköy' kumpasıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın üst düzey subaylarının tasfiye edilmesi, yerlerine getirilecek terör örgütü üyelerinin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmesinin planlandığı anlatıldı. İddianamede şüphelilerden Zekeriya Öz, Ercan Şafak, Fikret Seçen ve Mehmet Murat Yönder, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'Gizliliğin ihlali', "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'İftira', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'Suçluyu kayırma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 22 yıl 4'er aydan 83'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer şüphelilerin ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.