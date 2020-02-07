Ana yemek tarifleri

TAVUKLU YEMEK TARİFLERİ

TAVUKLU KABAK SANDAL TARİFİ

Malzemeleri;

6 adet yeşil kabak,

Yarım tavuk göğsü,

1 adet soğan,

1 adet domates,

2 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 şeker kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı toz biber,

1 su bardağı kaşar rendesi,

Tuz

Nasıl yapılır?

Kabaklarınızı sirkeli suda güzelce yıkayıp soymadan ikiye bölün bir tencereye alıp hafif haşlayın. Kabağın rengi su kaynayınca değişecek ve biraz yumuşayacak o kadar. Haşlanan kabakları doğumaya alıp iç harca başlayın. Soğanları yemeklik doğrayıp ocağa alın, küp küp doğranmış tavuk göğsünü ekleyin. Suyunu alıp toparlanan ve içi pişene kadar ara ara karıştırın. Biber salçası ve soyup minik minik doğradığınız domatesleri atın. Ardından baharatlarınızı ve tuzu da ekleyerek soğumaya bırakın. Kabaklarınızın ortasını çıkararak sandal şekli verin. Kabağın oyulmul kısmına iç harcı koyup yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Tüm kabaklar bitene kadar işleme devam edin. En son içi dolmuş kabakların üzerine kaşar rendesi dökün ve tepsiyi fırına verin. Yaklaşık 15 dakika pişecek. Fırında çıkarınca sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ET YEMEKLERİ TARİFLERİ

HAŞLAMA TARİFİ

Malzemeleri;

Yarım kilo iri parça kuzu eti

10 adet arpacık soğan

4 adet orta boy patates

4 adet orta boy havuç

5 su bardağı su

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Nasıl yapılır?

Derin bir tencereye iri parçalar halinde doğranmış etleri alın ve suda haşlamaya başlayın. Tencere yüzeyine çıkan köpükleri bir kevgir yardımıyla alın. Soğanları soyun, patatesleri soyup ikiye bölün, havuçları soyup iri iri doğrayın. Yumuşayana kadar pişen etlere doğranmış sebze, baharatlar ve limon suyunu katıp kısık ateşte pişirme işlemini sürdürün. Karabiber ve tuzuda ekleyip sebzeler yumuşayıncaya ve et pişene kadar pişirin. Yemeğiniz piştikten sonra ağzı kapalı şekilde 10 dakika dinlendirin ve servis edin. Afiyet olsun...

ETLİ PATATES YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy havuç

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı su

1 şeker kaşığı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Nasıl yapılır?

Patates, soğan ve havucun kabuklarını soyun. Soğanı ve sarımağı ince ince doğrayın. Patates ve havucu da küçük küpler halinde doğrayın. Tencereyi ocağa alın ve kuşbaşı etinizi atın ve tuz ile karabiber döküp etin suyunu salmadan lezzetini tutmasını sağlayın. Bu işlem eti mühürlemek olarak tanımlanır. Et mühürlenerek suyunu salmaz böylece tadını içinde tutar. Ardından havuçları da tencereye ekleyip kavurmaya devam edin. Soğan ve sarımsağı ekleyin. Biraz renk alınca patatesleri de tencereye atın. Kavurduğunuz malzemelerin üzerine salça ilave edin. Ardından yemeğin suyunu ekleyerek ocağı orta ateşe alın. Yemeğinizi 20 dakika sonra kontrol edin. Patates ve havuçların yumuşamış olduğunu fark ettiğiniz an ocağın altını kapatıp 5 dakika yemeğinizi dinlendirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

SEBZE YEMEKLERİ TARİFLERİ

ŞAKŞUKA TARİFİ

3 adet orta boy patlıcan

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet orta boy yeşil biber

2 adet büyük boy domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 demet maydanoz

1 su bardağı sıcak su

Nasıl yapılır?

Patlıcanları yıkayıp çizgili şekilde soyun ve küp küp doğrayın. Ardından biberleri ve domatesleri de küp küp doğrayın. Kuru soğanı, sarımsağı ve maydanozu incecik doğrayın. Patlıcanları yağda kızartın. Yemeğinizin sosu için; Soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar az yağda soteleyin. Yeşil biberleri katıp soteleme işlemini sürdürün. Domates salçası ve doğranmış domatesleri ekledikten sonra suyunu çekene kadar sosu kısık ateşte pişirin. Çok yoğun olursa su ile sıvılaştırabilirsiniz. Kızarmış patlıcanların üzerine sosunuzu dökün. Afiyet olsun..

BAMYA TARİFİ

Malzemeleri:

Yarım kilo bamya

1 adet soğan

2 adet domates

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

Nasıl yapılır?

Bir bıçak yardımıyla bamyaların baş kısımlarını çok derine inmeden temizleyin. Ayıkladığınız bamyaları iyice yıkayın. Soğanın kabuğunu soyup yemeklik doğrayın. Ocağın altını yakıp tencerede sıvıyağ ile soğanları kavurun. Bu sırada 2 domatesinizin de kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Soğan hafif pembeleşince domatesleri atın ve pişirmeye devam edin. Ardından bamyaları tencereye atın karıştırmaya devam edin. Bamyalar biraz pişince tuz ve sıcak suyu ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edin. Bamyaların pişip pişmediğini çatalla kontrol edin. Piştiyse ocağı kapatıp yemeğinizi dinlendirin. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...