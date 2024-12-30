Premier Lig'de Salah rüzgarı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, 2024'ün aralık ayında sergilediği performansla adından söz ettirdi.

Liverpool, bu sezon hem Premier Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde liderlik koltuğunda otururken, Salah da performansıyla takımını sırtlıyor.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu, aralık ayında 6'sı Premier Lig, 1'i de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 7 karşılaşmada 8 gol ve 7 asist üretti. Aralık ayında forma giydiği tüm mücadelelerde skor katkısı veren Salah, dikkat çeken bir performansa imza attı.