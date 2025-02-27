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        Haberler Bilgi Magazin Prens 3. yeni sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon yayın tarihi ile Prens yeni sezon ne zaman başlıyor?

        Prens 3. sezon tarihi: Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Prens dizisinin çekimleri tamamlanırken gözler üçüncü sezon tarihine çevrildi. Diziseverler Prens dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını ve neler yaşanacağını araştırıyor. Peki, Prens 3. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Prens dizisi yeni sezonu hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 22:22 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:25
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        Prens'in yeni sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Giray Altınok, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan gibi başarılı isimlerin bulunduğu yapım için 3. yeni sezon tarih araştırmaları başladı. İlk iki sezonu yakından takip eden izleyiciler 3.sezonun başlangıç tarihini merak ediyor. İşte Prens 3. yeni sezon yayın tarihi...

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        PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

        Prens'in yeni sezon tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak 28 Aralık'ta başlayan Prens çekimleri sona erdi.

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        PRENS 2. SEZONDA NELER OLDU?

        Macarlara karşı kazanılan zaferden sonra Prens, zafer sarhoşluğu yaşarken saraya Kuzeyden bir elçi gelir. İsveç Kralı'nın çağrısıyla Prens, Vikingler Diyarı'na doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda karşısına çıkan korsanların teklifiyle hiçbir şey beklendiği gibi gitmezken, Bongomya'da da işler karışır.

        4

        PRENS DİZİSİ OYUNCULARI

        Giray Altınok

        Ceyda Düvenci

        Aslı Tandoğan

        Serdar Orçin

        Çağdaş Onur Öztürk

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        Kerem Özdoğan

        Derya Pınar Ak

        Bahadır Vatanoğlu

        Onur Özaydın

        Çağlar Ertuğrul

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