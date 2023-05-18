MEDYANIN AŞIRI İLGİ VE TAKİBİNDEN ŞİKAYETİNİ BELİRTMİŞTİ

Prens Harry’nin annesi Prenses Diana da 1997’de Fransa'nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Prens Harry de Ocak 2020’de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan ile California’ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.