Prenses Diana o hafta sonunu yaşadı mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Prenses Diana o hafta sonunu yaşadı mı?

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı 'Spencer' adlı film daha vizyona girmeden tartışmalara neden oldu. Kraliyet yazarları filme konu olan üç günlük 'hafta sonu'nun hiç yaşanmadığını söylüyor.

Prenses Diana o hafta sonunu yaşadı mı?

Neruda, Jackie, Eme gibi filmleriyle adını duyuran Şilili yönetmen Pablo Larrain'in 20. yüzyılın en ikonik kadınlarından Prenses Diana'nın 1990'ların başında Sandringham Sarayı'nda geçirdiği üç günlük hafta sonu tatiline odaklanan yeni filmi 'Spencer' daha vizyona girmeden tartışmalara neden oldu.

Birleşik Krallık'ta Kraliyet Ailesi'ni yakından takip eden yazarlardan Robert Jobson ve Ingrid Seward, ünlü oyuncu Kristen Stewart'ın Prenses Diana olarak kamera karşısına geçtiği filmde anlatılan hafta sonunun hiç yaşanmadığını iddia etti.

Film Prenses Diana ile Prens Charles'ın Norfolk'taki sarayda geçirdikleri üç günlük son Noel tatiline odaklanıyor. Ve Diana'nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan Prens Charles'la evliliğini bitirmeye bu tatilde karar verdiği tezini işliyor.
Jobson, Diana'nın evliliğini bitirmeye o Noel tatilinden bir yıl önce karar verdiğini ve filmin iddia ettiği o hafta sonu Sandringham'da olmadığını söylüyor.
Seward ise Prenses Diana'nın hiçbir zaman boşanmak istemediğini belirtiyor: "Filmde anlatılacak şeyler her halde 'Sandrigham'da böyle şeyler yaşansa nasıl olurdu' diye bir çeşit oyun... Birçok insanın ilgisini çekecek güzel bir kurgu. Diana'nın o tarihte orada olmadığı biliniyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kültürel ve doğal miraslarımız XII (Eşrefoğlu Camii )
KÜLTÜR-SANAT722 yıllık cami
Ceyda Özbaşarel: Her şarkının bir öyküsü var
KÜLTÜR-SANAT'Hayalimdeki filmlerin müziği'
'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi'ne 'En İyi Moda Filmi' ödülü
KÜLTÜR-SANATKaliforniya'dan ödülle döndü
Son dakika: Mehmet Nuri Ersoy'dan Jason Statham ziyareti
KÜLTÜR-SANATBakan Ersoy, Jason Statham'ı ziyaret etti
Kültürel ve doğal miraslarımız XI (Beçin Ortaçağ Kenti)
KÜLTÜR-SANATKültür tarihimizde önemli bir yere sahip
Botticelli imzalı 15´inci yüzyıla ait tablo 92 milyon dolara satıldı
KÜLTÜR-SANAT92 milyon dolara satıldı!
Yönetmelikte değişiklik yapıldı
KÜLTÜR-SANATDestek başvuru şartları yumuşatıldı
Paranın devrimi
KÜLTÜR-SANATParanın devrimi
Cannes Film Festivali Temmuz 2021'e ertelendi
KÜLTÜR-SANATCannes Film Festivali ertelendi
Ferdi Özbeğen anılıyor
KÜLTÜR-SANATFerdi Özbeğen anılıyor