Prenses Diana o hafta sonunu yaşadı mı?

Neruda, Jackie, Eme gibi filmleriyle adını duyuran Şilili yönetmen Pablo Larrain'in 20. yüzyılın en ikonik kadınlarından Prenses Diana'nın 1990'ların başında Sandringham Sarayı'nda geçirdiği üç günlük hafta sonu tatiline odaklanan yeni filmi 'Spencer' daha vizyona girmeden tartışmalara neden oldu.

Birleşik Krallık'ta Kraliyet Ailesi'ni yakından takip eden yazarlardan Robert Jobson ve Ingrid Seward, ünlü oyuncu Kristen Stewart'ın Prenses Diana olarak kamera karşısına geçtiği filmde anlatılan hafta sonunun hiç yaşanmadığını iddia etti.

Film Prenses Diana ile Prens Charles'ın Norfolk'taki sarayda geçirdikleri üç günlük son Noel tatiline odaklanıyor. Ve Diana'nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan Prens Charles'la evliliğini bitirmeye bu tatilde karar verdiği tezini işliyor.

Jobson, Diana'nın evliliğini bitirmeye o Noel tatilinden bir yıl önce karar verdiğini ve filmin iddia ettiği o hafta sonu Sandringham'da olmadığını söylüyor.

Seward ise Prenses Diana'nın hiçbir zaman boşanmak istemediğini belirtiyor: "Filmde anlatılacak şeyler her halde 'Sandrigham'da böyle şeyler yaşansa nasıl olurdu' diye bir çeşit oyun... Birçok insanın ilgisini çekecek güzel bir kurgu. Diana'nın o tarihte orada olmadığı biliniyor."