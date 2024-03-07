Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prenses Kate'in dayısı realite şova katıldı

        Prenses Kate'in dayısı realite şova katıldı

        Ameliyat olduğu için bir süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate Middleton hakkında ortaya atılan söylentiler, göreve döneceği tarih açıklanınca son buldu. Ancak Prenses'in başı, şimdi de dayısı Gary Goldsmith ile dertte

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 09:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında karın bölgesinden olduğu ameliyat nedeniyle bir süredir kraliyet görevlerinden uzak. 16 Ocak’ta, Londra'da bir özel hastanede önceden planlanmış karın ameliyatı olan Prenses'in uzun bir süre gözlerden uzak oluşu, sağlığıyla ilgili hararetli söylentileri ve komplo teorilerini beraberinde getirse de Kensington Sarayı, Middleton'ın ameliyatında her şeyin yolunda gittiğini belirterek söylentileri bertaraf etmeye çalıştı.

        2

        HASTALIK BİTTİ DAYI SORUNU BAŞLADI

        Önceki gün ilk kez Windsor Şatosu yakınında, annesi Carole Middleton'ın kullandığı araçta görüntülenen Prenses Kate'in yeni görev tarihi, İngiliz Ordusu tarafından 8 Haziran olarak açıklandı. 42 yaşındaki Middleton'ın Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni'ne katılacağı, ayrıca 15 Haziran'da Kral Charles'ın doğum günü geçit töreninin kostümlü provasında da yer alacağı duyuruldu. Böylece Prenses Kate ile ilgili soru işaretleri ortadan kalkmış oldu.

        3

        Ancak saray cephesinde sular durulmadı. Gözler şimdi Middleton'ın dayısına çevrildi. Prenses Kate'in dayısı Gary Goldsmith şu sıralar ITV1 adlı kanalda yayınlanan Celebrity Big Brother adlı realite şov programıyla gündeme geldi.

        58 yaşındaki iş insanının, İngiltere'de yayınlanan programa katılması endişeye sebep oldu.

        4

        SARAY RAHATSIZ

        İngiliz magazin basını, Goldsmith'in ailesinin onun realite şovunda yer almasından dolayı rahatsız olduğunu yazdı. Buna göre Goldsmith programda Prenses Kate Middleton'dan bahsederken, ona ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Goldsmith ayrıca Prenses ve Prens William'ın "kraliyet ailesinin kurtarıcısı" olduklarına inandıklarını da ifade etti.

        5

        "AİLEYİ SIRTINDAN BIÇAKLADILAR"

        Goldsmith dün akşam yayınlanan programda Meghan Markle ve Prens Harry hakkında konuşurken, Prens'in "ailesini sırtından bıçakladığını" ama bir gün İngiltere'ye geri döneceğini öne sürdü.

        6

        Goldsmith, realite şovda kendisini "İngiltere'nin yeni kraliçesinin dayısı" olarak tanıttı ve yeğeni Prenses Kate için "mükemmel" ifadesini kullandı.

        7

        ŞİDDET HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

        Prenses Kate'in annesi Carole'ın erkek kardeşi olan Gary Goldsmith, daha önce eşine sokak ortasında şiddet uyguladığı haberiyle gündeme gelmişti. Goldsmith, programda "kötü adam" imajından kurtulmak istediğini söyledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Tarihi zirve! En sıcak şubat
        Tarihi zirve! En sıcak şubat
        Yılın çifti seçildiler
        Yılın çifti seçildiler
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        "İki kupayı da istiyorum"
        "İki kupayı da istiyorum"
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Yavaş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'ın ABD ziyaretinin gündeminde neler var?
        Bakan Fidan'ın ABD ziyaretinin gündeminde neler var?
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        16 yaşındaki Şaban'ı pompalı tüfekle vurup kaçtı
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Müdürden veliyi hastanelik eden dayak!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı