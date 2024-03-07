Prenses Kate'in dayısı realite şova katıldı
Ameliyat olduğu için bir süredir gözlerden uzak olan Galler Prensesi Kate Middleton hakkında ortaya atılan söylentiler, göreve döneceği tarih açıklanınca son buldu. Ancak Prenses'in başı, şimdi de dayısı Gary Goldsmith ile dertte
Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında karın bölgesinden olduğu ameliyat nedeniyle bir süredir kraliyet görevlerinden uzak. 16 Ocak’ta, Londra'da bir özel hastanede önceden planlanmış karın ameliyatı olan Prenses'in uzun bir süre gözlerden uzak oluşu, sağlığıyla ilgili hararetli söylentileri ve komplo teorilerini beraberinde getirse de Kensington Sarayı, Middleton'ın ameliyatında her şeyin yolunda gittiğini belirterek söylentileri bertaraf etmeye çalıştı.
HASTALIK BİTTİ DAYI SORUNU BAŞLADI
Önceki gün ilk kez Windsor Şatosu yakınında, annesi Carole Middleton'ın kullandığı araçta görüntülenen Prenses Kate'in yeni görev tarihi, İngiliz Ordusu tarafından 8 Haziran olarak açıklandı. 42 yaşındaki Middleton'ın Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni'ne katılacağı, ayrıca 15 Haziran'da Kral Charles'ın doğum günü geçit töreninin kostümlü provasında da yer alacağı duyuruldu. Böylece Prenses Kate ile ilgili soru işaretleri ortadan kalkmış oldu.
Ancak saray cephesinde sular durulmadı. Gözler şimdi Middleton'ın dayısına çevrildi. Prenses Kate'in dayısı Gary Goldsmith şu sıralar ITV1 adlı kanalda yayınlanan Celebrity Big Brother adlı realite şov programıyla gündeme geldi.
58 yaşındaki iş insanının, İngiltere'de yayınlanan programa katılması endişeye sebep oldu.
SARAY RAHATSIZ
İngiliz magazin basını, Goldsmith'in ailesinin onun realite şovunda yer almasından dolayı rahatsız olduğunu yazdı. Buna göre Goldsmith programda Prenses Kate Middleton'dan bahsederken, ona ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Goldsmith ayrıca Prenses ve Prens William'ın "kraliyet ailesinin kurtarıcısı" olduklarına inandıklarını da ifade etti.
"AİLEYİ SIRTINDAN BIÇAKLADILAR"
Goldsmith dün akşam yayınlanan programda Meghan Markle ve Prens Harry hakkında konuşurken, Prens'in "ailesini sırtından bıçakladığını" ama bir gün İngiltere'ye geri döneceğini öne sürdü.
Goldsmith, realite şovda kendisini "İngiltere'nin yeni kraliçesinin dayısı" olarak tanıttı ve yeğeni Prenses Kate için "mükemmel" ifadesini kullandı.