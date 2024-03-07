Prenses Kate'in dayısı realite şova katıldı

SARAY RAHATSIZ

İngiliz magazin basını, Goldsmith'in ailesinin onun realite şovunda yer almasından dolayı rahatsız olduğunu yazdı. Buna göre Goldsmith programda Prenses Kate Middleton'dan bahsederken, ona ulaşmanın zor olduğunu söyledi. Goldsmith ayrıca Prenses ve Prens William'ın "kraliyet ailesinin kurtarıcısı" olduklarına inandıklarını da ifade etti.