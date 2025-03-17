Prenses Kate Middleton'dan Aziz Patrick Günü'ne görkemli dönüş

Galler Prensesi Kate Middleton, geçen yıl kanser tedavisi nedeniyle katılamadığı Aziz Patrick Günü etkinliğinde kraliyeti temsilen boy gösterdi.

Aziz Patrik Günü, İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olan Aziz Patrik'in adına kutlanan bir festival. Prenses Kate, eşi Prens William'dan devraldığı bir rol olan alayın fahri albayı ünvanıyla, İrlanda Muhafızları'nın Aziz Patrick Günü geçit törenine seyretti.