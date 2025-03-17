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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton'dan Aziz Patrick Günü'ne görkemli dönüş - magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton'dan Aziz Patrick Günü'ne görkemli dönüş

        Prenses Kate Middleton, geçen yıl kanser tedavisi nedeniyle katılamadığı Aziz Patrick Günü kutlamasına görkemli bir dönüş yaptı. Middleton'a törenin simgesi olan geleneksel yonca sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 17:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:26
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        Galler Prensesi Kate Middleton, geçen yıl kanser tedavisi nedeniyle katılamadığı Aziz Patrick Günü etkinliğinde kraliyeti temsilen boy gösterdi.

        Aziz Patrik Günü, İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olan Aziz Patrik'in adına kutlanan bir festival. Prenses Kate, eşi Prens William'dan devraldığı bir rol olan alayın fahri albayı ünvanıyla, İrlanda Muhafızları'nın Aziz Patrick Günü geçit törenine seyretti.

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        Londra'nın merkezindeki Wellington Kışlası'ndaki törende Prenses Kate'e, askerler tarafından geleneksel olarak dekoratif yonca dalları takdim edildi. Prenses, bir yonca dalını paltosunun yakasına iliştirdi. Kıyafetinde ayrıca yonca şeklindeki rozeti de dikkat çekti.

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        İrlanda Kurt Tazısı alayının maskotu da törende unutulmadı. Köpeğin kıyafetini süslemek için de bir yonca verildi.

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        Aziz Patrick Günü için koyu yeşil bir palto ve onunla uyumlu bir şapka takarak geçit törenine katılan Prenses Kate, tören boyunca etrafa gülümseyerek baktı.

        Prenses askerlerin yemek salonunda vakit geçirdikten sonra asker aileleriyle de sohbet etti.

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        Prenses Kate geçen yıl, karın ameliyatı ve sonrasında kanser tedavisi nedeniyle resmi görevlerinden uzak kaldığında, muhafız askerleri törende bulunmayan albayları Kate Middleton için üç kez "Yaşa!" nidası ile tezahürat yapmıştı.

        #Prenses Kate Middleton
        #kraliyet
        #AZİZ PATRİCK GÜNÜ
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