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Prenses Latife: BM, Dubai Emiri'nin kızının 'zorla alıkonulmasıyla' ilgili olarak BAE'den bilgi isteyecek

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife'nin "zorla alıkonulmasıyla" ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden bilgi isteyeceğini açıkladı. Hayatından endişe ettiğini söyleyen Prenses Latife'nin gizlice çektiği video, BBC'nin Panorama programında yayımlanmıştı.

Prenses Latife: BM, Dubai Emiri'nin kızının 'zorla alıkonulmasıyla' ilgili olarak BAE'den bilgi isteyecek
BBC TÜRKÇE
- Princess Latifa
A frame from one of Princess Latifa's video messages, recorded in secret

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife'nin "zorla alıkonulmasıyla" ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bilgi isteyeceğini açıkladı. Hayatından endişe ettiğini söyleyen Prenses Latife'nin gizlice çektiği video, BBC'nin Panorama programında yayımlanmıştı.

BBC'ye gönderilen VE gizli çekilmiş bir videoda Prenses Latife, 2018'de Dubai'den kaçmaya çalıştıktan sonra babası tarafından zorla alıkonulduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirtiyor.

Videonun yayımlanması ardından, BM'Ye olayı araştırması için pek çok çağrı yapılmıştı.

BM Keyfi Alıkoymalar Çalışma Grubu Sözcüsü, Prenses Latife'nin videosu incelendikten sonra olayla ilgili bir araştırma başlatılabileceğini kaydetti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1361709422192562179

İngiltere: Olay dehşet verici

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise olayın endişe verici olduğunu, bakanlığın doğrudan müdahil olmasa da gelişmeleri yakından takip edeceğini açıkladı.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed, aynı zamanda BAE Başkan Yardımcısı ve dünyanın en zengin liderlerinden biri.

İnsan hakları savunucuları Şeyh Muhammed'i muhalefeti bastırmakla suçluyor ve yargı sisteminin kadınlara karşı ayrımcılık yaptığını söylüyor.

Prenses Latife, arkadaşlarının yardımıyla 2018'de Dubai'den kaçmaya çalışmış ancak birkaç gün sonra, Hint Okyanusu'nda bulunduğu gemide komandolar tarafından yakalanıp Dubai'ye geri getirilmişti.

- BBC
Prenses Latife, 2018'de kaçma girişiminden önce

Videoda ne var?

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışan kızı Prenses Latife el Maktum, arkadaşlarına gönderdiği bir videoda, babası tarafından "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

BBC'nin Panaroma programına ulaştırılan videoda, Prenses Latife, Dubai'den kaçmaya çalıştığı gemide komandolar tarafından yakalandığını ve ilaçla uyutularak geri getirildiğini anlatıyor.

Gizli mesajların kesilmesi üzerine, Prenses Latife'nin arkadaşları konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in devreye girmesini istedi.

https://www.youtube.com/watch?v=f8o2IlKZLD0&t=446s

Dubai ve BAE adına daha önce yapılan açıklamalarda, Prenses Latife'nin ailesinin yanında ve güvende olduğu belirtilmişti.

Birkaç aylık bir zaman diliminde çekilen videoların, Prenses Latife'ye yakalandıktan yaklaşık bir yıl sonra gizlice verilen bir cep telefonuyla kaydedildiği belirtiliyor.

Prenses Latife, videoyu "villa hapishane" dediği evin banyosunda kaydettiğini, pencerelerinde parmaklıklar bulunun evde kapısında kilit olan tek yerin burası olduğunu anlatıyor

Şeyh Muhammed, Prenses Latife ve üvey annesi Prenses Haya'ya yönelik muamelesi nedeniyle ağır eleştirilere uğramıştı.

Şeyh Muhammed'in eski eşi Prenses Haya, 2019'da iki çocuğuyla birlikte Londra'ya kaçmıştı.

Şimdi 35 yaşında olan Prenses Latife ise ilk kez 16 yaşındayken Dubai'den kaçmaya çalışmıştı.

Eski İrlanda Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler'in eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mary Robinson, 2018'de görüştüğü Prenses Latifa'yı "sorunlu bir genç kadın" diye tanımlamış ancak sonradan prensesin ailesi tarafından "korkunç derecede yanıltıldığını" söylemişti.

Robinson, uluslararası eylem çağrısında bulundu, Prenses Latife'nin nerede ve nasıl olduğunun bulunmasını istedi. Robinson, "Latife için endişelenmeye devam ediyorum. Her şeyin üzerinden zaman geçti ve konu soruşturulmalı" dedi.

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