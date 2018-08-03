Preussen Munster - Carl Zeiss Jena maçı ne zaman?

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Preussen Munster, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Carl Zeiss Jena takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Preussen Munster 3 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Carl Zeiss Jena 3 puanda ve 5. sırada. Preussen Munster, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Carl Zeiss Jena, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 255 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Preussen Munster kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Carl Zeiss Jena sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Preussen Munster son hafta oynanan Sonnenhof Grossaspach maçında 2-2 berabere kaldı.

Carl Zeiss Jena ise Karlsruher maçında 2-3 kazandı.

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