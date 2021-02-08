"AKIŞINA BIRAKMIŞTIM"

Ünlü oyuncu, ardından konuyla ilgili şunları söyledi:

Her şeyi akışına bırakmıştım, kontrol etmiyordum. Nick ile iki senedir tanışıyorduk ve çeşitli etkinliklerde görüşüyorduk. Aslında benim de içimde ona karşı bir şeyler hep vardı. İletişimi de hiç koparmadık.