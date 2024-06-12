Prof. Altuntaş: Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor

Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Ankara Onkoloji ve Hematoloji Derneği (AHOD) Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin ve Dernek Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Öztürk Ateş’in de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının bildiriler sunduğu Amerikan Kanser Kongresi'nde (ASCO 2024) ele alınan, kanser hastalığının tedavisindeki son gelişmeleri paylaştı.

"KANSER TEDAVİSİNE DEĞİL YÖNETİMİNE ODAKLANMALIYIZ"

Altuntaş, kongrenin bu yılki ana temasının 'kanser yönetimi' olduğunu belirterek, "Artık önümüzdeki süreçte sadece kanser tedavisi değil, kanser yönetimine odaklanmalıyız. Hastanın, hastalığın önlenmesinden yas danışmanlığına kadar bütün bir sürecinin her aşamasını geliştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Kanser tedavisinin dünyada başka bir yöne gittiğini, artık sadece hastasının tedavisinin değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin de ön planda tutulduğu yeni bir yaklaşım benimsendiğini anlatan Altuntaş, "Kanser tedavisinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Lösemi, lenfoma ve myeloma gibi hematolojik kanserlerde başarı oranları inanılmaz düzeyde arttı. KML hastaları, akranlarıyla benzer yaşam oranına sahip duruma geldi. Lenfoma yanıt oranları yüzde 90'lara yaklaşırken, myeloma kronik bir hastalık haline geldi. Korunma, tanı ve tedavideki gelişmeler baş döndürücü hızda ilerliyor. Devam eden araştırmalar önümüzdeki yıllarda pek çok kanser hastasına umut olacak" diye konuştu.