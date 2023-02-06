Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Prof. Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta iki büyük depremin nasıl meydana geldiğini modelleme ile anlattı! Celal Şengör'den deprem açıklaması! - Haberler
ABONE OL

Prof. Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta iki büyük depremin nasıl meydana geldiğini modelleme ile anlattı

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programının konuğu olan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı depremin nasıl olduğunu bizzat modelleyerek anlattı. Prof. Şengör, yaptığı analizlerde Hatay ve Adana'daki riske dikkat çekti

Prof. Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta iki büyük depremin nasıl meydana geldiğini modelleme ile anlattı! Celal Şengör'den deprem açıklaması! - Haberler
HABERTURK.COM

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programının konuğu olan Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremin nasıl meydana geldiğinin analizini yaptı.


"ŞİMDİ HATAY DAHA RİSKLİ, ADANA'YA DİKKAT"

Şengör şöyle konuştu:

Bu beklenmeyen bir şey değildi. Aşağı yukarı 1513'den beri ciddi büyük bir depremin olmadığı durum. Biraz önce Murat Bardakçı haber verdi, 1940, 1941'de ciddi depremler olmuş. Bu boyutta olduğunu zannetmiyorum. Burada 500 yıldır ciddi deprem yok. Elazığ kaydıysa, bunun devamının gelmesi lazım. Elazığ'da kayma hareketini burada karşılayacak başka bir şey yok. Faylar var burada. Uzun zamandır buralarda depremler olmamış. Neredeyse 1939 Erzincan depremine yakın geliyor. Depremin ilginçliği üçlü eklem etrafında iki tane depremi tetiklemiş olmasıdır. Burada üçlü eklemin nasıl çalıştığı konusunda önemli bir depremdir bu. Şimdi Hatay daha riskli. Adana'da olabilir. Antakya'da da olacak. Bununla ilgili zaman vermek mümkün değil.Hiçbir deprem şu tarihte olacak demek mümkün değil. Depremi önceden kestirmek hava durumunu kestirmek gibi değil.


"DEPREMİN NE ZAMAN OLACAĞINI BİLMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Burada üç tane levha var. Yeşil Anadolu levhası. Lacivertle gösterilen Adana levhası. Kırmızı Arap levhası. Arap levhası aşağı doğru kaydı ve deprem yarattı. Boşluğu kapatmak için Anadolu fayı yanal atılım yaptı. Ders kitaplık bir örnektir bu. Üçlü eklem etrafında deprem nasıl incelenir? Tam ders kitaplık bir örnek bu... Adana bu hareket yüzünden hem sıkışıyor hem Doğu batılı açılıyor.Dolayısıyla Adana, Akkuyu oraların hepsinde bir tehlike var. Ama bu yarın olacak diye bir şey yok. Hangi şekilde enerjinin boşalacağını bilemiyoruz.

"BİZDEKİ DEPREMLERİN 8'DEN BÜYÜK OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Bizim bu tip felaketlere en hazırlıklı milletler arasında olmamız lazım. Bizdeki büyük depremler genellikle yanal atılım depremleridir. Hiçbir zaman 9,5'u bulmaz. Bizde en büyük 8 olur. Erzincan'ın 8 olduğunu söyleyenler var. 7.9 diyenler var. Doğu Anadolu fayı üzerinde olabilecek depremler 7 artı bir şeyler olabilir. 8'den büyük olacağını hiç zannetmiyorum.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyarbakır'da 13 yaşındaki Rabia, 16 saat sonra çıkarıldı - En son haberler
GÜNDEM 13 yaşındaki Rabia, 16 saat sonra çıkarıldı
İzmir'de şüpheli ölümler! 2 kişi atölyede cansız bulundu... - Haberler
GÜNDEM 2 kişi ayakkabı atölyesinde ölü bulundu
Mehmetçik, Malatyada depremzedeler için çadır kuruyor
GÜNDEM Mehmetçik, Malatya'da çadır kuruyor
Antalya'da deprem bölgesine giden itfaiye aracıyla minibüs çarpıştı, 1 kişi öldü
GÜNDEM Deprem bölgesine giderken kaza: 1 ölü
Sivas Valiliği, kentte deprem olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı
GÜNDEM Sivas Valiliği'nden deprem yalanlaması
Enkaz altında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayata tutundu
GÜNDEM Sosyal medya paylaşımıyla kurtuldu
Konya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 25 kişi yaralandı
GÜNDEM Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili "sosyal medya" uyarısı
GÜNDEM Altun'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı
Elazığ'da bir binada arama kurtarma çalışması
GÜNDEM Elazığ'da bir binada arama kurtarma çalışması
Şanlıurfa'da enkaz kurtarma çalışmaları sürüyor
GÜNDEM Şanlıurfa'da enkaz kurtarma çalışmaları sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.