Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Prof. Dr. Alper Şener'den 65 yaş üstü vatandaşlara "grip aşısı olun" çağrısı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Alper Şener'den 65 yaş üstü vatandaşlara "grip aşısı olun" çağrısı

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, havaların soğumasıyla grip salgınının arttığını, bu anlamda 65 yaş üstü kişilerin grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 15:42 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        65 yaş üstüne "grip aşısı" uyarısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, havaların soğumasıyla solunum yolları rahatsızlıklarının arttığını ifade etti.

        Gelecek dönemde bunların artarak devam edeceğini anlatan Şener, "Özellikle mevsimsel grip hastalıklarının öncesinde mutlaka 65 yaş üstünün aşılanması gerekiyor. İlk defa olanlar için 15 gün arayla 2 doz yapılmalı. Aralık ayının 15'ine kadarki olan periyotta mutlaka 65 yaş üstündeki hasta grubunun grip aşısını yaptırması gerekiyor" dedi.

        Şener, 65 yaş üstü olanların ya da kronik hastalığı olan kişilerin grip aşısı olmadıklarında, hastalığı ağır geçirdiklerini, bazı durumlarda ise tedavilerinin yoğun bakım servisinde yapıldığını hatırlattı.

        Grip aşısıyla ilgili zaman zaman yanlış bilgilerin verildiğini anlatan Prof. Dr. Alper Şener, şöyle konuştu: "Toplumda 'Ben aşı oldum, aşı olduktan sonra daha ağır grip geçirdim, daha ağır enfekte oldum' gibi bir kaygı var. Sosyal medyada yanlış bilgi paylaşımıyla karşı karşıya kaldığımız tablolar var. Mevcut olan aşılardan influenza A, influenza B'yi koruma yelpazesi içerisinde etkili. Eğer influenza aşısı olursanız, influenza ile ilgili klinik tabloyu, akciğere inmesi, hastaneye yatışı, yoğun bakıma yatış ihtimalinizi ekarte etmiş olursunuz."

        "COVID ASLINDA BİR NEVİ EVCİLLEŞTİ"

        Covid-19 şikayetlerinde de bir artışın gözlendiğini ama bu durumun salgındaki gibi olmadığını belirten Şener, koronavirüsün mevsimsel solunum yolu hastalıkları içerisinde yer aldığını aktardı.

        Şener, toplumda grip ile Covid-19'un karıştırıldığını ifade ederek şunları kaydetti: "Aslında Kovid ile grip arasında çok keskin bir sınır yok. Covid-19 vakalarından daha çok solunumsal semptomların dışında beraberinde tat, koku kaybı ve ishal görüyoruz. Ama bu kesinkes 'bu Covid' demek değil. Tat, koku kaybı ve ishalde varsa korona olabilir ama bu nadiren de olsa diğer viral hastalıklarda da görülebiliyor. Esas bunları birbirinden ayırt edecek olan şey burundan alınacak örnekle olan PCR testi. Covid aslında bir nevi evcilleşti. Solunum yolu hastalıkları içerisinde daha hafif seyrediyor. Ama özellikle 'ileri yaş' dediğimiz 75 yaş üstündeki bireyler için hala ölümcül ve yoğun bakıma yatış riski olduğunu bilmekte fayda var."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        Erken doğum iddiasında doktora gözaltı!
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        2 kardeş zehirlenip ölmüştü! 'Tavuk' iddiası!
        Spotify’a soruşturma
        Spotify’a soruşturma
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Miras kavgasında ağabeyi kıymıştı... Şaşırtan savunma!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        "Bankadan arıyoruz" dolandırıcılığında yeni yöntem! 6 milyon TL'yi 30 saniyede çaldılar!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?