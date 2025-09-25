Prof. Dr. Alper Şener'den 65 yaş üstü vatandaşlara "grip aşısı olun" çağrısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, havaların soğumasıyla solunum yolları rahatsızlıklarının arttığını ifade etti.

Gelecek dönemde bunların artarak devam edeceğini anlatan Şener, "Özellikle mevsimsel grip hastalıklarının öncesinde mutlaka 65 yaş üstünün aşılanması gerekiyor. İlk defa olanlar için 15 gün arayla 2 doz yapılmalı. Aralık ayının 15'ine kadarki olan periyotta mutlaka 65 yaş üstündeki hasta grubunun grip aşısını yaptırması gerekiyor" dedi.

Şener, 65 yaş üstü olanların ya da kronik hastalığı olan kişilerin grip aşısı olmadıklarında, hastalığı ağır geçirdiklerini, bazı durumlarda ise tedavilerinin yoğun bakım servisinde yapıldığını hatırlattı.

Grip aşısıyla ilgili zaman zaman yanlış bilgilerin verildiğini anlatan Prof. Dr. Alper Şener, şöyle konuştu: "Toplumda 'Ben aşı oldum, aşı olduktan sonra daha ağır grip geçirdim, daha ağır enfekte oldum' gibi bir kaygı var. Sosyal medyada yanlış bilgi paylaşımıyla karşı karşıya kaldığımız tablolar var. Mevcut olan aşılardan influenza A, influenza B'yi koruma yelpazesi içerisinde etkili. Eğer influenza aşısı olursanız, influenza ile ilgili klinik tabloyu, akciğere inmesi, hastaneye yatışı, yoğun bakıma yatış ihtimalinizi ekarte etmiş olursunuz."