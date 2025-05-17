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        Haberler Gündem Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi

        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi

        Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri nedeniyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

        Giriş: 17.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:31
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        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
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        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında, “Türkiye, uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ'su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle “Türk Milletini alenen aşağılama” suçundan, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

        "HAKARET DEĞİL, BİLİMSEL VERİ"

        Şengör, konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını beyan etti.

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        #Celâl Şengör
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