Prof. Dr. Dursun toprağa veriliyor

Van'ın Erciş ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenledi.
Erciş Devlet Hastanesi'nden alınarak komutanlığa getirilen cenaze, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve il protokolünün katıldığı törenin ardından İstanbul'a uğurlandı.
Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un cenazesi günün ilk saatlerinde Bakan Ersoy ile birlikte İstanbul'a ulaştı. Cenazeyi İstanbul Havalimanı'nda eşi Gülşen Dursun ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu karşıladı.
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için bugün saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi Sultanahmet Cami'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kocaeli'nin Yukarı Hereke Köyü'nde defnedilecek.
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