Son günlerin flaş ismi Prof. Dr. Fecri Sevilen tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia eden 2 kadının, dün Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’a anlattıkları büyük ses getirdi.

Haberin ardından 20 yıl önce tacize uğradığını iddia eden bir kadın daha şikayette bulundu. Prof. Dr. Fecri Sevilen’i cinsel tacizle suçlayan iki genç kadın; ‘Bize vajinal muayene sırasında ödem biriktiğini, bunun da orgazm olamayan kadınlarda görüldüğünü söyleyip sorunu çözmek için test yapmak istedi ve bu test sırasında tacizde bulundu’ demişti.

Peki literatürde böyle bir test var mı? “Orgazm sıvısı testi” jinekologlar tarafından bilinip uygulanan bir yöntem mi? Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Eğer hastaların anlattığı gibi bir olay yaşandı ise bu çok büyük bir talihsizliktir. Çünkü anlatılan şey ne tababet ahlakına ne de Hipokrat yeminine uyan bir durum değildir. “Orgazm sıvısı testi” diye bir test yoktur. Bunun hiç bir klinik değeri bulunmamaktadır. Doktorun yapması gereken hastanın yakınması ne ise sadece o soruna odaklanıp gerekli muayene ve tedavileri gerçekleştirmesidir. Hastayı irrite edici gereksiz soruların sorulması, sorunun çözümüne ve tedavisine bir yarar sağlamaz. Bunun dışında hasta muayenesi esnasında hekimin eldiven takması ve beraberinde hemşire bulundurması da işimizi yaparken olmazsa olmazlarımız arasındadır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ