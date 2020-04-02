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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Patoloji Ana Bilim Dalı'ndan emekli Prof. Dr. Feriha Öz'ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul Tabip Odası, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı'ndan emekli çok kıymetli Hoca’mız Prof. Dr. Feriha Öz’ü Covid 19 nedeniyle kaybettik. Hepimizin başı sağolsun" açıklamasında bulundu.

Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır, "Değerli meslektaşlarım, Tüm patoloji camiasına bilimsel yanı ile katkı sunmuş, sosyal yanıyla da hepimize dokunmuş ve her zamanki güler yüzüyle bizlere moral vermiş değerli hocamız Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Allahtan rahmet diliyoruz. Tüm yakınlarına ve patoloji camiasına baş sağlığı diliyoruz. Bizleri yetiştiren hocamızın yolundan yürümeye devam edeceğiz" dedi.

— İstanbul Tabip Odası (@istabip) April 2, 2020

— Uzman Fizyoterapist Cihan Cicik (@CihanCicik) April 2, 2020

— Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) April 2, 2020

— Engin Özkoç (@enginozkoc) April 2, 2020

— Burhanettin Bulut (@eczburhan) April 2, 2020

— İSMAİL ER (@ismailer_) April 2, 2020

— İlker AKGÜN (@lkerAKGN13) April 2, 2020

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