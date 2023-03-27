Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde 'Cerrahpaşa' protestosu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde 'Cerrahpaşa' protestosu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi´nin, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi´ne taşınma kararı, hastane çalışanları tarafından protesto edildi. Yapılan açıklamada "Cerrahpaşa'daki mağduriyet başka bir mağduriyet ile çözülmeye çalışılıyor. Yetkililerden bu karardan dönmelerini talep ediyoruz" denildi

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde 'Cerrahpaşa' protestosu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının depreme dayanıksız olması sebebiyle Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi´ne taşınması kararı, hastane çalışanları tarafından protesto edildi. 270 sağlık çalışanının başka hastanelerde görevlendirilerek lojmanlardan çıkartılacaklarını öne süren grup, 'Göçebe değiliz ev sahibiyiz' sloganları attı.

Pandemi döneminde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi´nde görevlendirildiklerini ve zor şartlar altında çalıştıklarını belirten hemşire Rabia Kaya, "Buraya 3 yıl önce dünyayı kasıp kavuran bir felaketin, ölüm saçan bir illetin en korkunç olduğu dönemde, Covid'in en başında geldik. Herkesin adını duyunca kaçtığı Covid'li hastalara, bizi bekleyen bir anne, bir baba, bir eş, bir çocuk yokmuşçasına müdahale ettik. Yeri geldi üzerimizdeki ağır psikolojik baskı yüzünden yoğun bakımın bir köşesinde oturup ağladık ama asla hastamıza bakmaktan vazgeçmedik. Bugün de gördüğümüz gibi bize teşekkür değil ceza verildi. Özellikle lojmanda kalan 270 yakın meslektaşımıza bu ekonomik şartlarda bir anda çıkın demek ne ahlaki, ne de vicdanidir. Yetkililerden almış oldukları, birçok meslektaşımızı mağdur eden bu karardan dönmelerini talep ediyoruz" dedi.

"YETKİLİLERİ SAĞLIKLI BİR PLAN YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek ise, "Neden Cerrahpaşa´da 12 yıl çürük binada hizmet vermek zorunda kaldık. Cerrahpaşa'daki mağduriyet başka bir mağduriyet ile çözülmeye çalışılıyor. Dekan Bey 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi boş buraya taşınıyoruz' şeklinde tutarsız bir açıklama yapıyor. Değerli arkadaşlar, ben soruyorum Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi şu an boş mu? Tüm yetkilileri buradaki sese kulak vermeye ve sağlıklı bir plan yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Sağlık çalışanları yapılan basın açıklamasının ardından hastane önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hazır çorba tüketenler dikkat!
SAĞLIK Hazır çorba tüketenler dikkat!
Kalp yetmezliği ve KOAH gibi hastalıkları olanlar! Hangi hastalıkta hangi yatış pozisyonu tercih edilmeli?
SAĞLIK Boyun ve bel ağrıları, KOAH, kalp yetmezliği, uyku ...
İftar sonrası şişkinliğe son! Ramazan'da hem susuzluğa hem sindirime çare 7 detoks suyu
SAĞLIK Ramazan'da hem susuzluğa hem sindirime çare 7 detoks ...
Hastalığı yüzünden konuşamayan Sibel: Deprem anında çocuklarıma "buradayım" diyemedim
SAĞLIK "Deprem anında çocuklarıma buradayım diyemedim "
Ramazanda kafeinli içecek uyarısı!
SAĞLIK Ramazanda kafeinli içecek uyarısı!
Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor
SAĞLIK Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor!
Araştırma: Görme engelli bireyler, kalp atışını daha iyi hissediyor
SAĞLIK Görme engelli bireyler, kalp atışını daha iyi ...
Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbe şifa her derde deva!
SAĞLIK Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki…
Oruç nasıl açılır? İftarda orucu neyle açmak sevap? Hurma, su, zeytin: Hangisiyle oruç açmak daha sağlıklı? Oruç neyle açılır?
SAĞLIK Hurma, su, zeytin: Hangisiyle oruç açmak daha ...
Oruç neden hurmayla açılır? Ramazan ayının gözdesi her derde deva hurmayla oruç açmanın öyle bir faydası var ki...
SAĞLIK Oruç neden hurmayla açılır? Öyle bir faydası var ki... ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.