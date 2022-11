Prof. Özkan: Yapay organ, aşı ve kanser çalışması yapacağız 0:00 / 0:00

İHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ kimliğinin bir parçası olan sağlık alanındaki başarılara yenisini eklemek ve üniversitenin grafiğini daha da yukarı taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Özkan, "Araştırma odaklı üniversite hedefimizin bir parçası olan Bilimsel Araştırma Vadisi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan, üniversite tarihindeki en yüksek bütçesi olan 312 milyonluk bütçe desteği oldu. İleri sağlık araştırmalarının yapılacağı bu laboratuvar kompleksinde yapay organ, aşı, kanser çalışmaları yapacağız" dedi.

Akdeniz Üniversitesi’nin (AÜ) 2022-2023 Akademik Açılış Töreni, Atatürk Konferans Salonu’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na fahri doktora unvanı tevcih edildi ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından cübbesi giydirildi.

Törenin açılışında konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, her daim mensubu olmaktan gurur duyduğu AÜ'nün 40’ıncı yılını kutlamaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

AÜ olarak 24 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 1 konservatuvar, 12 meslek yüksekokulu, 51 araştırma uygulama merkeziyle büyük bir aile olduklarını kaydeden Özkan, "Bölgesel bir vizyonla kurulan, bugünse başarılarıyla adı dünyanın dört bir tarafına ulaşmış üniversitemiz, evrensel standartlarda eğitimi, çığır açmış bilimsel çalışmaları, topluma hizmet çalışmaları, öncü uygulamaları ile 40. yılında bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemizin başarıları Türkiye’deki bağımsız kurumlarca yapılan değerlendirmeler tarafından da doğrulanmaktadır. Yoğun ve planlı çalışmalarımız sonucunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan ve sadece 6 devlet üniversitesinin kazandığı YÖKAK Kuramsal Akreditasyon belgesini üniversitemize kazandırmanın haklı gururunu taşımaktayız" diye konuştu.

"312 MİLYON LİRALIK DESTEK"

AÜ kimliğinin bir parçası olan sağlık alanındaki başarılara yenisini eklemek ve üniversitenin grafiğini daha da yukarı taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Özkan, "Cumhurbaşkanımızın bu konuda bizlere olan desteği ve güveni de hedefimize emin adımlarla yürümemizde büyük güç ve motivasyon sağlıyor. Bu önemli desteklerden bir tanesi araştırma odaklı üniversite hedefimizin bir parçası olan Bilimsel Araştırma Vadisi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan üniversite tarihindeki en yüksek bütçe olan 312 milyonluk bütçe desteği oldu. İleri sağlık araştırmalarının yapılacağı bu laboratuvar kompleksi sayesinde yapacağımız yapay organ, aşı, kanser çalışmalarına olan bu kıymetli desteğe teşekkürü boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bir alanda uzmanlaşmanın, derinlemesine çalışmanın daha yetkin işler başarmanın koşulu olarak görüyorum. Bu anlamda turizmde olduğu kadar tarımda da lider olan şehrimizi tarım alanında daha da yukarılara taşımak adına çok önemli bir projenin ilk adımlarını attık" ifadelerini kullandı.

Özkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın destekleriyle Antalya’ya bölgenin ilk Tarım Teknokenti’ni kazandırmanın da mutluğunu yaşadıklarını bildirdi.

"ULUSLARARASI ÇALIŞMALARA İMZA ATILACAK"

AÜ'nün sanayi ile köprüsü konumundaki Antalya Teknokenti'nin çalışmalarının sadece şehir ile sınırlı kalmayıp ulusal hatta uluslararası boyuta taşınmış durumda olduğuna vurgu yapan Özkan, "Bu çerçevede daha önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliği ile projesinde yer aldığımız Milli Muharip Uçak’ın yanında son olarak Ukrayna’nın önde gelen havacılık şirketi FED Havacılık A.Ş.’yi de üniversitemize kazandırdık. Böylelikle Antalya Teknokentimizi tarım ve yazılım alanında uzmanlaşmasını sağlayarak özgün çalışmaların üretimi için daha da güçlendiriyoruz. Bu projelerimiz tamamlandığında inşallah ülkemize katma değer kazandıracak, ülkemizin uluslararası arenada daha da güçlenmesine vesile olacak çalışmalara imza atacağız" dedi.

Hastanede uzun zamandır yaşanan otopark sıkıntısını Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları iş birliğiyle ortadan kaldıracaklarını ifade eden Özkan, hastanede gerçekleştirilen yeniden yapılanma sayesinde devraldıkları borcu yaklaşık üçte birine indirdiklerini kaydetti.

"KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİR HASTANE HEDEFİ"

Aylık gelirlerde yüzde 300’e varan artış sağlandığını bildiren Özkan, "Bunda sağlık turizmindeki artan başarı grafiğimiz de katkı sağladı. Hastanemiz için en büyük hedefimiz en kısa zamanda kendi kendine yetebilen bir mali tabloya sahip olmasıdır. Hastanemiz başarılı çalışmalarıyla sadece şehrimiz için değil, ülkemizin dört bir yanındaki insanlar için umut oluyor. Artan talebe karşı kaliteyi düşürmeden ve vatandaşlarımızın her ihtiyacına yönelik çözüm üretmek de bizler için önemli. Organ nakli ve onkoloji başta olmak üzere özellikle uzun süreli tedavi gerektiren bölümler için şehir dışından çok sayıda hastamız bulunuyor. Yıllardır büyük bir sorun olan hasta yakınlarının barınma konusu için hastanemizin yataklı alanına yakın bir konumda hasta yakınlarının konaklayabileceği otel yapımı için çalışmalara başladık. Otopark sorunun çözümünde olduğu gibi bir turizm firması iş birliği ile en kısa sürede oteli tamamlayarak hem sağlık turizminden gelen hastalarımızın hem de kendi vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"2 BİN 666 YABANCI ÖĞRENCİMİZ VAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun desteklerini her zaman hissettiklerini kaydeden Özlenen Özkan, "Bakanımızın şehrimiz ve üniversitemize olan katkıları elbette saymakla bitmez ama özellikle tüm dünyanın gözlerini Antalya’ya çeviren, şehrimizin marka değerini artıran G20 Antalya Zirvesi ve artık geleneksel hale gelmiş olan Antalya Diplomasi Forumu gibi önemli etkinliklerde olan rolü ile tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımız bu konudaki hedefleri Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı’nda açıkladı. Uluslararası sıralamalardaki ilk 500’e girme, uluslararası öğrenci sayısını 1 milyona çıkartma hedeflerine biz de Akdeniz Üniversitesi olarak, şehrimizin uluslararası kimliğine yakışır bir destek vermek için çalışıyoruz. Uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler arasında yer alan Üniversitemizde şu an 2 bin 666 uluslararası öğrenci öğrenim görmektedir. Tabii burada sayı değil kaliteli ve ülkemize ve kendi ülkesine katkı sağlayacağını düşündüğümüz öğrencilerin üniversitemizde eğitim olanağı bulmaları için seçici olmayı da ihmal etmiyoruz. ABD başta olmak üzere birkaç ülkede Uluslararası Ortak Lisans Programı açma faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Bu çerçevede 12 farklı ülkeden 28 yükseköğretim kurumu ile uluslararası ikili işbirliği protokolü çerçevesinde iş birliği yapıyoruz. Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Erasmus+Programı için yapılan Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) belgesini 100 üzerinden 100 tam puanla almaya hak kazanarak Erasmus’taki başarımızı da tescillemiş olduk" açıklamalarında bulundu.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.