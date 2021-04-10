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Prof. Dr. Raif Çakmur: Koronavirüs yüzünden ertelemeyin

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur, erken teşhis ve tedavinin parkinson hastalığıyla mücadelede çok önemli yer tuttuğunu belirterek, parkinson hastalarının ya da belirtilerini yaşayan kişilerin, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık kuruluşuna gitmeyi ertelememesi gerektiğini bildirdi

Prof. Dr. Raif Çakmur: Koronavirüs yüzünden ertelemeyin
AA

Çakmur, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, parkinson hastalığının her yaşta görülebildiğini ancak daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkan ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu belirtti.

Erken tanı ve uygun tedaviyle hastalığa yakalanan kişilerin uzun süreli, kaliteli bir yaşam sürmelerinin mümkün olduğunu ifade eden Çakmur, hastaların Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadıkları çekincelerin tedavilerini aksatabildiğine dikkati çekti.

Çakmur, parkinson hastalığından şüphelenildiğinde veya tanı alan hastalarda yeni sorunlar ortaya çıktığında sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğinin altını çizerek, "Hastalıkla ilgili belirti ve bulgular ihmal edilmemelidir. Kovid-19 salgını, parkinson hastalığı belirtileri yaşayan kişilerin sağlık kuruluşuna gitmesine engel olmamalıdır. Erken teşhis ve tedavi hastalıkla mücadelede çok önemli bir yer tutmaktadır." uyarısında bulundu.

Parkinson hastalığının belirtilerinin çeşitli olduğunu ve kişiden kişiye farklılıklar gösterebildiğini belirten Çakmur, şunları kaydetti:

"Parkinson belirti ve bulguları, el, ayak, dil ve dudaklarda olabilen titreme, hareketlerde yavaşlama, kol veya bacakta kasılma, yürürken kolları sallamama, yüz ifadesinde azalma, donukluk, ufak adımlı veya ayak sürüyerek yürüme, zaman zaman kontrolsüz hızlanma, vücut duruşunun öne eğik şekil alması, alçak sesle, monoton konuşma, el yazısının küçülmesi, okunaksız olması, ağızdan salya sızması, yutkunma güçlüğüdür. Hastalığın asıl belirtileri, hareketle ilgili belirtiler olsa da hastalığın hareket etkilenmesinden önce koku alma sorunu, kabızlık, depresyon, uyku problemleri, yorgunluk ve ağrı gibi sorunlarla başlayabildiği bilinmektedir."

Çakmur, parkinson hastalığının tedavisinin her hastaya özgü planlandığına, eklenen sorunlar ya da bulgulara göre değiştirilebildiğine işaret ederek, "Bu tedavilerin amacı hastalık bulgularını düzeltmek olup semptomatik etki gösterirler. Eksik ya da fazla değil, 'yeterli tedavinin' hastalığın daha iyi bir gidiş göstermesine neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hastalıkta erken tanı ve uygun tedavi parkinson hastalarının daha kaliteli, konforlu bir yaşantı sürmeleri için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

ÇEVRİM İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Çakmur, parkinson hastalığı hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla 11-16 Nisan'da çevrim içi seminerler düzenleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"11-16 Nisan'da yapılacak webinar etkinliklerinin her oturumunda farklı bir konu uzmanlar tarafından tartışılacak. 11 Nisan Pazar saat 12.30'da 'Kovid-19 pandemisi ve parkinson hastalığı', 12 Nisan pazartesi saat 19.00'da 'Parkinson hastalığında günlük yaşamı kolaylaştıracak önlemler', 14 Nisan çarşamba saat 12.30'da 'Parkinson hastalığından ne zaman şüphelenirim, nasıl tanınır?', 16 Nisan cuma saat 19.00'da 'Parkinson hastalığında tedavi: Hasta, hasta yakını ve doktorun sorumlulukları neler?' konuları tartışılacak."

Çakmur, parkinson hastalarını, hasta yakınlarını ve konuyla ilgilenen herkesi çevrim içi seminerlere davet ederek, ayrıntılı bilgiye "www.parkinsondernegi.com" sitesinden ulaşılabileceğini belirtti.

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