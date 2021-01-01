Prof. Dr. Şahin'den korkutan açıklama! 0:00 / 0:00

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'den koronavirüs aşısına ilişkin uyarıda bulundu.

Alman haftalık haber dergisi Der Spiegel'e konuşan Şahin, Pfizer ile birlikte aşı üretiminin artırılması konusunda çalışmalara hızla devam ettiklerini, diğer aşılar uygulanana kadar aşı tedarikinde boşluklar olabileceğini söyledi.

Avrupa'da ilgili otoriteler Biontech-Pfizer aşısının kullanımına onay vermiş, aşılamalar 27 Aralık tarihinde başlamıştı. Fakat Almanya'da bazı aşı merkezleri 27 Aralık tarihinden sonra geçici olarak kapanmıştı.

"DURUM OLUMLU GÖRÜNMÜYOR"

Şahin, söz konusu durumun olumlu görünmediğini, kıtada diğer aşılara onay verilmediği için oluşan boşluğu kendi aşılarıyla doldurmak zorunda olduklarını söyledi. Avrupa'da ilgili otoritelerin Moderna'nın aşısına 6 Ocak'ta onay vermesi bekleniyor.

Şahin, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonuna ilişkin ise geliştirdikleri aşının mutasyona karşı etkili olabileceğini, bu konuda testlere devam ettiklerini ve yakında sonuçları elde edeceklerini söyledi.

-70 derecede tutulması gereken aşının daha kolay saklanabilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını belirten Şahin, yazın sonuna doğru yeni nesil aşının daha yüksek derecelerde saklanabileceğini açıkladı.