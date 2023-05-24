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Prof. Dr. Şenyiğit’ten tozlu hava uyarısı: Maskesiz dışarı çıkmayın

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, tozlu havalara özellikle astım, bronşit ve alerjisi olan hastalar ile yaşlıların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu

Prof. Dr. Şenyiğit’ten tozlu hava uyarısı: Maskesiz dışarı çıkmayın
İHA

İlkbahar ve yaz aylarında Ortadoğu ve Afrika çöllerinden başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizi etkileyen toz fırtınaları önemli sağlık problemleri teşkil etmektedir. Diyarbakır’da son günlerde etkisini sürdüren toz taşınımı, astım, bronşit, alerji ve koah hastaları ile birlikte yaşlıları olumsuz yönden etkilemeye başladı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, fırtınanın içindeki toz zerreciklerinin ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere girerek nefes darlığı oluşturacağına ve ölümle sonuçlanabileceğine vurgu yaptı.

Toz fırtınasının özellikle ilkbahar ve yaz aylarında belirgin bir şekilde kendini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gösterdiğini ifade eden Şenyiğit, “Toz fırtınaları genellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizi etkileyen çok önemli sağlık sorunlarından biridir. Özellikle Ortadoğu ve Afrika’dan kalkan, alçak basınç sistemine bağlı olarak kalkan tozların rüzgarlar vasıtasıyla, bölgemize taşınması suretiyle bazen birkaç gün bazen de 1-2 hafta kadar süre ve sağlığı önemli derecede etkileyen faktördür” dedi.

"BU DÖNEMDE DIŞARI ÇIKILMAMASI LAZIM"

Toz fırtınalarının çok olduğu dönemlerde daha fazla sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını belirten Şenyiğit, “Toz fırtınalarının özellikle bazı hastalarda akciğerlere burun ve ağız yoluyla alınmasıyla ilgili birtakım ciddi sağlık problemleriyle karşılaşıyoruz. Özellikle astım, bronşit ve alerjisi olanların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Bugünlerde de bölgemizde ciddi anlamda toz fırtınaları bulunmaktadır. Bahsi geçen hastalarımızın mümkünse bu dönemde dışarı çıkmaması lazım. Dışarı çıkılması gerekiyorsa mutlaka maskeyle çıkılması gerekmelidir. Ancak yoğunluğa bağlı olarak sağlıkla ilgili sorunlar da artabilir. Özellikle toz fırtınalarının yoğunluğun çok olduğu dönemlerde daha fazla sağlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI VE HIRILTILI SOLUNUM VARSA DOKTORA BAŞVURULMALI

Son olarak tozlu havalarda öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi belirtiler söz konusu olduğu zaman doktora başvurulması gerektiğine dikkat çeken Şenyiğit, şunları kaydetti: “Astım, bronşit, alerjisi olanların ve yaşlıların toz fırtınalı havalarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu havalarda oluşan şikayetler kendini öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum ile gösterir. Bu şikayetleri hastamız bu dönemde eğer yaşıyorsa mutlaka doktora başvurmaları gerekir. Çünkü tozlu havanın etkisinde kalındığı zaman bazen ölümcül krizlere sebep olunabilir. Bunun için toz fırtınalarına dikkat edilmelidir. Bu dönemlerde mümkünse evden çıkmayalım, çıktığımız zaman da maskeyle çıkalım. Bahsettiğim belirtiler olursa mutlaka hekimimize başvuralım.”

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