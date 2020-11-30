Prof. Dr. Yağız Üresin dünyada; Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin öncülüğünde Biontech ve Pfizer firmalarının, ABD'li şirket Moderna'nın, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firmasının ve Çin'in geliştirdiği aşı olmak üzere, dört aşının kısa sürede onaylanmak ve piyasaya çıkmak üzere olduğunu ifade etti.

Türkiye'de Biontech firması ile Çin aşısının Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini belirten Üresin, bu iki aşıda Türkiye'ye dair deneyimlerin arttığına dikkat çekti. Aşıları kıyaslayan tartışmaların doğru ilerlemediğini söyleyen Prof. Dr. Üresin "Klinik kriterleri tutturmayan bir aşı piyasaya zaten çıkamaz. Bu aşıların güvenliği ve etkinliği belirli bir aşamada olacak" şeklinde konuştu. Birden fazla aşının kullanıma girmesinin iyi bir şey olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yağız Üresin böylece aşı fiyatlarının düşeceğini ifade etti.

"SİZ SAĞLAMAZSANIZ VİRÜS EŞİTLİĞİ SAĞLIYOR"

Aşıların dünyada adil bir şekilde dağıtılması ile ilgili tartışmalara da değinen Prof. Dr. Yağız Üresin "Sadece ahlaki değil ekonomik ve siyasi bir zorunluluk bu. Sınırları kapatamayacağınıza göre benim mahallem diyemezsiniz bütün dünyadan bahsediyoruz Siz sağlamazsanız virüs sağlıyor eşitliği" dedi. Üresin risk grupları belirleneceği için baştan çok fazla doz aşı gerekmeyeceğini de söyledi.

"DEVLET BİR KISITLIYORSA, SİZ ÜÇ KISITLAYIN"

Prof. Dr. Yağız Üresin mutasyon iddialarıyla ilgili olarak "Vaka sayıları hala artıyor, hastanelerdeki durum belli. Kalkıp da virüs mutasyon geçidi hafif seyrediyor demek hangi mantığa sığar bilmiyorum. Sadece yazın virüs maruziyeti azaldı" dedi. Üresin virüsün varyasyon geçirdiğini ancak bunun hayati bir değişiklik olmadığını ifade ederek "Virüs şu an için bizim davranışlarımıza bağlı olarak değişiyor" şeklinde konuştu. Kısıtlamaların sonuçlarını önümüzdeki hafta görmeye başlayacağımızı da belirten Üresin "Eğer devlet size bir kısıtlama koyuyorsa imkanınız varsa siz üç kısıtlama yapın kendinize" şeklinde konuştu.