Prof. Dr. Yavuz: Acillere başvurular 3-4 kat arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Prof. Dr. Yavuz: Acillere başvurular 3-4 kat arttı, üçlü test ile erken tedavi şansımız olur

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle acillere başvuruların 3-4 kat arttığına işaret ederek maske kullanımı ve kapalı ortamların havalandırılması konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yavuz, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Covid, RSV ve influenzayı aynı anda test edebilecek üçlü PCR testlerinin kullanıma gireceği yönündeki açıklamasıyla ilgili de, "Etkenin hangi virüs olduğunu erken evrede tespit edebilirsek hastaneye yatış ve ölümlerin de önüne geçilebilir" dedi

Prof. Dr. Yavuz: Acillere başvurular 3-4 kat arttı, üçlü test ile erken tedavi şansımız olur
Prof. Dr. Yavuz: Acillere başvurular 3-4 kat arttı
0:00 / 0:00
DHA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ekim ayından bu yana viral enfeksiyonların dolaşımda olduğunu kaydederek açıklamalarda bulundu.

Viral enfeksiyonların bu yıl mevsiminden önce görülmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Yavuz, son günlerde acillere başvuruların 3-4 kat arttığına işaret etti. Özellikle çocuk yoğun bakımlardaki yatışların da yükselmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, "Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan etkenler içinde Covid var, grip (influenza) var ve diğer nezle yapan virüsler var ki yüzlerce virüs aslında dolaşımda. Beklendiği gibi erken dolaşıma girdi virüsler bu sene. İstanbul'da ekim başından beri aslında grip de diğer nezle etkenleri de özellikle çocuklarda olmak üzere çok yaygın olarak etkiliyor insanları. Çocuk yoğun bakımlardan haberler de geliyor, gerçekten sayılar çok yüksek, hatta çocuk yoğun bakımlarda doluluk bayağı yüksek" dedi.

ÜÇLÜ TEHLİKE: COVID, RSV VE GRİP

Prof. Dr. Yavuz, "Covid, influenza ve RSV. Bunlar belli risk gruplarında (küçük çocuklar ve altta yatan hastalığı olanlar) istenmeyen kötü sonuçlara yol açabiliyor veya ölümcül olabiliyor. RSV dediğimiz virüs daha çok küçük bebeklerde, özellikle alt solunum yollarına yerleşip ağır tablolara ve hatta ölüme neden olabiliyor. Acillerde bunların hepsinin artışına bağlı olarak gerçekten hasta sayıları 3-4 kat artmış durumda. Kışa daha yeni giriyoruz, havalar daha yeni soğumaya başladı; kapalı ortamlarda daha fazla kalmaya başladıkça hasta sayısı da katlanarak artacak" dedi.

"HEPSİ BİRBİRİNE KARIŞIYOR BELİRTİDEN ANLAMAK ZOR"

Prof. Dr. Yavuz, "Hepsi halsizlik, kırgınlık yapabiliyor. Semptomlara bakarak hangisi grip, hangisi RSV, hangisi Covid, anlamamız mümkün değil. Oysa Covid için de grip için de erken evrede başlanırsa elimizde etkili antiviraller var. Özellikle risk grubundakiler için bu ilaçları erken evrede başlayabilirsek hastaneye yatış ve ölümleri engelleyebiliyoruz. Dolayısıyla etkeni bilmemiz, hastalığın erken döneminde tedaviye başlayabilmemizi de sağlıyor. Her nezle olan, kendi kendine iyileşecek, çok iyi geçirecek diye bir şey yok. Bizim normalde pandemiden önce bir sürveyans sistemimiz vardı Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü. Sürveyans ile grip ya da diğer sorunum yolu virüslerinin ne kadar hastane başvurusuna neden olduğu, hastaneye yatışlarına ne kadar yol açtığı, çocuk ve erişkinlerdeki ölüm oranlarını aynen Covid'deki gibi sıkı bir şekilde takip edebiliyorduk. Pandemiyle beraber sürveyans sistemi çok büyük zarar gördü ve durdu. Şu anda sisteme girip baktığımda Ekim ayı başında duruyor bu izlemler. Oysa ekimden beri İstanbul'da çok ciddi bir erken başlayan bir viral solunum yolu enfeksiyonu salgınları söz konusu. Hangi virüs etkili oldu, ne oluyor bilmiyoruz. Bu izlemlere acilen yeniden dönmemiz lazım. B da test ederek olabilir. Sayın Bakanın yeni açıkladığı bu üçlü solunum paneli testi bu açıdan çok önemli" diye konuştu.

"YENİ ÜÇLÜ TESTLER ÖNÜMÜZÜ GÖRMEMİZİ SAĞLAYACAK"

Üçlü solunum paneli testlerinin eskiden beri kullanıldığını, Covid'i de içeren çoklu testlerin bazı ülkelerde son 1 yıldır kullanımda olduğunu da anlatan Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Multipleks PCR testleri deniliyor bunlara. Çoklu panelleri de var ama şu an bizim için en önemli olan bu üç virüsün izlenmesi. Çünkü şu an yüzlerce virüs içinde en büyük tehlike yaratan bu üç virüs. Bu kullanıma girdiğinde hepsini birden test edebileceğimiz için daha ekonomik olacak ve daha fazla sayıda yapma şansı doğacak bizlere de. Çok acil bir ihtiyaç şu anda, gerçekten çok eksiklik duyuyoruz hastalıkların sebebinin ne olduğunu bilmediğimiz için. Covid testi de doğru düzgün yapılmıyor artık. Onun için çok sevindim böyle bir gelişme olmasına. Üçlü test de PCR yöntemi ile yapılan bir test, hastadan alınan numunede aynı anda üç virüse birden bakılabiliyor"

"SINIFLARDA MASKE TAKILMALI, HAVALANDIRMA KRİTİK"

Covid pandemisi sırasında kullanımı oldukça artan vitamin destek ürünleri ile bitkisel preparatların şu anki salgınlardan korunmak adına hiçbir işe yaramadığını da anlatan Prof. Dr. Yavuz, özellikle sınıflar, toplu taşıma ve kalabalık yerlerde maske kullanımına dönülmesi gerektiğini kaydetti ve şu uyarılarda bulunarak sözlerini noktaladı: "Vitaminler, mineraller, bitkisel destek ürünleri kullandı insanlar, bunların hiçbirisinin etkisinin olmadığı gösterildi. İnsanlar boşu boşuna bunlara para harcamasınlar. Şu anda maske kullanımı bütün bu virüsleri önlemek için çok etkili. Özellikle toplu ortamlarda, toplu taşımalarda kesinlikle maske kullanılmalı. Tercihen sınıflarda da maske takılmasını şu dönem öneriyorum. Çünkü çok fazla virüs dolaşıyor çocuklar arasında ve bunun dağılımını da engelleyerek çocukların okuldan geri kalmasının da önüne geçebiliriz. Kapalı ortamların iyi havalandırılması da çok kritik. Özellikle sınıfların havalandırılmasının kritik önemi var. Yine bu dönem grip aşısı ücretsiz olarak tanımlanmış olanlar mutlaka yaptırmalı. Tanımlanmamış olan gruplarda ise 6 ay ve üzeri yaştaki herkes, (ücretini ödeyerek) aşı yaptırabilir. Gribe bağlı ağır komplikasyonlardan korunmak adına grip aşısı yaptırılmalı. El yıkama da yine alınacak en basit önlemlerden. Özellikle RSV gibi nezle etkenlerini çok önemli ölçüde engelliyor ellerin sık yıkanması. En önemlisi de hasta olan kişiler, işe veya okula kesinlikle gitmesin. Çünkü bu şekilde yayılıyor ve sayılar katlanıyor."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
SAĞLIK Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu ...
Çikolatanın sağlığa etkileri saymakla bitmiyor!
SAĞLIK Çikolatanın sağlığa olumlu etkileri saymakla ...
Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!
SAĞLIK Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile ...
Kalp hızını düşürüyor, stresi azaltıyor! Uyku kalitesini artırarak sakinleştiren mucize yöntem: 4-7-8 tekniği
SAĞLIK 4-7-8 tekniğini denediniz mi?
Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...
SAĞLIK Az su içildiğinde vücutta neler oluyor?
Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa ...
Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanserine son! Bağırsakları çalıştırarak tertemiz yapan mucize besinler
SAĞLIK İşte bağırsakları çalıştıran mucize besinler
Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser kalmıyor
SAĞLIK Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor!
Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! İksir niteliğinde karışım tüm hastalıklara savaş açıyor
SAĞLIK Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! İksir ...
Uykusuzluğa son! Deliksiz uyutacak mucize yöntem: Gece yatmadan önce mutlaka yapın!
SAĞLIK Uykusuzluğa son! Deliksiz uyutacak mucize yöntem: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.