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HaberlerGündemProf. Erbaş: Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek cuma namızını kılabileceğiz
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Prof. Erbaş: Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek cuma namazını kılabileceğiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu

Prof. Erbaş: Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek cuma namızını kılabileceğiz
AA

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

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