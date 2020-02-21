Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Harvard ve UCLA'daki çalışmalarıyla bilinen Prof. Nina Shapiro'nun kaleme aldığı Hype, Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan çıktı. Türkçe baskısındaki adıyla "Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” olan kitabın lansmanı İstanbul'da Prof. Nina Shapiro’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

"TÜRK KAHVALTISI EN İYİSİ"

Sağlık ve beslenme alanında takıntılı bir hale geldiğimiz pek çok konuda neyin bilimsel, neyin geçersiz bilgi olduğunu ortaya çıkarmayı hedeflediğini kaydeden Prof. Nina Shapiro, sürekli sağlık önerilerinin bombardımanı altında olduğumuzu dile getirdi ve kafa karıştıran bilgilere karşı uyarılarda bulundu.

Prof. Nina Shapiro, en iyi diyet hangisi? Gluten yararlı mı yoksa zararlı mı? Vitamin kullanmalı mıyız? sorularına da yanıt verdi.

Prof. Shapiro, en iyi diyetin hangisi olduğu sorusuna Türk kahvaltısının en iyi kahvaltı olduğunu söyleyerek, "Cevap şu; Henüz emin değiliz çünkü herkes farklıdır. Farklı çevrelerde yaşıyoruz, fiziksel, zihinsel ve genetik olarak farklı ihtiyaçlarımız var. Bir kişi için en iyi diyet hangisidir? Kişi 10 yaş büyük, 20 yaş genç ya da bir çocuk olabilir, bu tüm bunlarla ilgili. Medyada gördüğümüz 'En iyi diyet' sizin için en iyi diyet olmayabilir. Bunun cevabı yok."

VİTAMİNLER SAĞLIKLI MI?

Gıda takviyeleri almamız gerekir mi sorusuna ise Shapiro, şu yanıtı verdi: "Takviyeler çok popüler ve çoğunlukla genel multivitamin gibi bazı takviyeler gün içinde bir tane alırsanız zararsızdır. Gün için bir tane alırsanız, cüzdanınız dışında sizi incitmez çünkü bazıları çok pahalı. Eğer ekstra desteğe ihtiyaç duyuyorsanız C vitamini, D vitamini veya E vitamini gibi bunlar size zarar vermez çünkü bunlar vücutta metabolize edilir. Yaşlı bir kadınsanız, D vitamini veya kalsiyum almayı düşünmelisiniz, ancak yine de doktorunuzla bunu konuşmanız gerekir. Ancak mega takviyeler alırsanız veya aşırı doz takviyeler alırsanız bu size zarar verir; çünkü bazı vitaminleri eğer fazla alırsanız, metabolize edilemez ve bu da karaciğerinizi veya böbreklerinizi etkilemeye başlayabilir. Çoğunlukla genel vitaminler gereksizdir. Basit bir beslenme şekliniz olsa bile yiyeceklerden pek çok vitamin alıyorsunuz."

GLUTEN YARARLI MI YOKSA ZARARLI MI?

Glutenler hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Shapiro, "İnsanlar genellikle glutenin bir karbonhidrat olduğunu düşünür. Çünkü glutenin ekmek olduğunu düşünürsünüz ama gluten bir karbonhidrat değil proteindir. İnsanlarlar 'çok fazla karbonhidrat yememek için gluteni keseceğim' diyor. Ancak gluten sizin için kötü bir şey değil. Bazı insanlar gluteni sindirmekte zorlanırlar ve bu bazen gluten intoleransı olarak adlandırılır, ancak bu durum mutlaka kişinin çölyak hastalığına sahip olduğu anlamına gelmez. Çölyak yükselişte ve giderek daha yaygın bir hale geliyor, ancak hala genel popülasyonda nispeten nadir görülür. Eğer çölyak hastalığınız yoksa gluten sizin için kötü değildir."

"SAĞLIK ÖNERİLERİNİN BOMBARDIMANI ALTINDAYIZ"

Kişileri popüler sağlık tavsiyeleri hakkındaki gerçeklere karşı uyanık kılmayı sağladığını belirttiği kitabıyla ilgili konuşan Prof. Shapiro, sürekli sağlık önerilerinin bombardımanı altında olduğumuzu, her gün defalarca daha sağlık­lı, daha mutlu ve daha uzun bir yaşam vaadiyle ilgili bilgilere maruz kaldığımızı dile getirdi.

"Abartılı iddialarla başa çıkmak kadar, neyin doğru ya da yanlış olduğunu rasyonel olarak değerlendirebilmek de her geçen gün daha zorlaşıyor" diyen Prof. Nina Shapiro, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin özgün mutfağından toplumsal sağduyusuna kadar uzanan, zengin kültürel geleneklerine rağ­men, Türk halkı giderek artan şekilde modern dünyanın büyük bölümünü istila eden yanlış sağlık önerilerinin tutsağı oluyor. Bu nedenle “Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler” kitabının Türkçe olarak yayınlanmasından mutluluk duyuyor, Sabri Ülker Vakfı Yayınları’na teşekkür ediyorum.”

"HEDEFİMİZ SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK"

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, “Projelerimizi elimizden geldiğince geniş kitlelere yaymak için çaba gösteriyoruz. Sabri Ülker Vakfı Yayınları ile hedefimiz seslendiğimiz kitleleri daha da genişletmek, onları beslenme, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirebilmek” diye konuştu.

POPÜLER BİLİM, AKADEMİK YAYINLAR VE ÇOCUK KİTAPLARI YAYIMLANACAK

Tıpta ve Sağlıkta Balon Bilgiler ile diyetlerden takviye gıdalara, egzersizden alternatif ilaçlara sağlık ve beslenme alanında üzerimize adeta bir sağanak gibi yağan bilgileri doğru değerlendirebilmek, takıntılı bir hale geldiğimiz pek çok konuda neyin ger­çek, neyin balon olduğunu ortaya çıkarmanın mümkün olduğunun altını çizen Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ise, “Yayıncılık bambaşka ve uzmanlık gerektiren bir alan… Biz de bu alanda var olabilmek ve elimizden gelenin de ötesinde en iyisini yapabilmek için alanında uzman isimlerle uzun süre bu proje üzerinde çalıştık. Kategorilerimizden, odağımıza aldığımız kitaplara her konuda ince eleyip sık dokuduk. Yayınlarımız üç farklı kategoride kitaplar sunacak: Çocuk kitapları, popüler bilim ve akademik yayınlar… Hedefimiz tüm dünyada tıp ve beslenme alanında çok satanları ve gelecek vaat eden yeni eserlerini Türkçeye kazandırarak okurlarla buluşturmak… Bu konuda son derece heyecanlı ve hevesliyiz.” dedi.

ÇOCUKLARA UYUMADAN ÖNCE SÜT İÇİRMEK HATAYMIŞ...

Kitapta kendi hayatından da örnekler bulduğunu söyleyen Mutuş, "Benim yaptığım en büyük hatalardan biri çocuklarıma uyumadan önce biberonla süt içmeleri. Meğerse bu çok büyük bir hataymış. Birtakım hastalıklara kadar giden bir riskmiş. Bunun gibi hayatın içinden örnekleri yakalayabileceğiniz bir kitap."