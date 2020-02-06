Projeksiyon ne demek? Projeksiyon sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PROJEKSİYON SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı

- Bir film veya belgenin ışık kaynağından çıkan ışınlarla ekran veya perde üzerinde görüntüsünün oluşturulma işi, iz düşümü.

- Bu yolla oluşturulan görüntü.

- Gösterim

anlamlarına gelen projeksiyon, Fransızca kökenlidir.

PROJEKSİYON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, projeksiyon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "projeksyon, prajeksiyon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "projeksiyon "dur.