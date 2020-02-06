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Projeksiyon ne demek? Projeksiyon nasıl yazılır? Projeksiyon TDK ima

Projeksiyon kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Projeksiyon kelimesinin sözlük anlamı ne? İşte yanıtlar

Projeksiyon ne demek

Projeksiyon ne demek? Projeksiyon sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PROJEKSİYON SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 

- Bir film veya belgenin ışık kaynağından çıkan ışınlarla ekran veya perde üzerinde görüntüsünün oluşturulma işi, iz düşümü.

- Bu yolla oluşturulan görüntü.

- Gösterim

anlamlarına gelen projeksiyon, Fransızca kökenlidir. 

PROJEKSİYON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, projeksiyon  şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "projeksyon, prajeksiyon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "projeksiyon "dur. 

 

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