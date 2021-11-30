Güney Afrika güzellik yarışması organizatörlerinin 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğu ve Mswane'nin 16 Aralık'ta İsrail'de ülkesini temsil edeceği bildirilmişti. Bu karar kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.