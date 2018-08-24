PS Kemi - SJK Seinajoki maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. PS Kemi, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü SJK Seinajoki takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. PS Kemi 17 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken SJK Seinajoki 23 puanda ve 9. sırada. PS Kemi, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. SJK Seinajoki, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 339 kodlu maçı oynayanlar; PS Kemi galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.10, SJK Seinajoki galibiyet oranı 1.80. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

PS Kemi önceki hafta Hjk Helsinki mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

SJK Seinajoki, Ilves karşılaşmaında 2-3 yenildi.

PS Kemi, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 18 gol yedi.

SJK Seinajoki, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SJK Seinajoki 8 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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