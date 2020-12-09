Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, dün ertelenen H Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Fransız devi Paris Saint Germain'e konuk oluyor.
PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçına sahne olacak PSG Başakşehir maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Verratti, Danilo, Paredes; Rafinha, Mbappé, Neymar
Başakşehir: Mert; Rafael, Mehmet, Ponck, Hasan Ali; Berkay, İrfan Can, Mahmut; Gulbrandsen, Crivelli, Deniz
BAŞAKŞEHİR DÜN NEDEN SAHADAN ÇEKİLDİ?
PSG Başakşehir maçında skandal. Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta maçında 4. hakem 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan saldırı nedeniyle temsilcimiz sahadan çekildi...
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