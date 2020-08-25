PSM Amfi Eylül'de açılıyor

Müdavimlerine müjde! Eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanan Zorlu PSM Amfi’de konserlerden stand-up gösterilerine ve afterwork etkinliklerine çok renkli bir program sanatseverleri bekliyor. Programın önemli bir kısmı birbirinden güçlü seslerin konserlerine ait olacak.
Zorlu PSM’nin önemli bir etkinlik serisi olan stand-up’lar ise bir ilke imza atıyor ve açık hava PSM Amfi’ye taşınıyor. Geçtiğimiz sezon Zorlu PSM’nin çok sevilen etkinliği Afterwork etkinlikleri ise, %100 Music desteğiyle PSM Amfi’de müdavimleriyle tekrar buluşuyor. Programda etkinliklerin çeşitliliği dikkat çekiyor, biletler bugün satışa çıktı!
PSM Amfi’nin programında Eylül ayında her Çarşamba günleri eğlenceli ve gülme garantili stand-up’lar, Perşembe günleri birbirinden keyifli ve özlenen yerli konserler, Cuma günleri ise %100 Music katkılarıyla birbirinden yetenekli DJ ve prodüktörlerin yer alacağı Afterwork etkinlikleri ile PSM Amfi, heyecanla Eylül’ün ilk haftasında sanatseverlerle buluşmayı bekliyor.
PSM Amfi’de sosyal mesafeye göre oturma düzenleri ayarlanacak, buna göre bilet satışı yapılacak; maske kullanımına özen gösterilecek, dezenfektasyon maksimum düzeyde sağlanacak. Teması en aza indirmek adına, detaylı önlemler alınan PSM Amfi’de, en az 1 metre mesafeyle boşluk bırakacak şekilde oturma düzeni için değişikler sağlandı. Maksimum 130 kişilik kapasite ile hizmet verilecek. Girişlerde yer alan termal kameralar ile temassız ateş ölçümü yapılan mekan girişlerinde, 38 derece ve üstü ateşi olan misafirlerin mekana girişine izin verilmeyecek. Etkinlik girişinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulaması yapılacak.
PSM AMFİ'NİN EYLÜL AYI PROGRAMI
9 Eylül Çarşamba
21:00 TuzBiber Stand Up
MC: Caner Dağlı
Buse Sinem İren
Utku Ergin
Ömer Harmankaya
10 Eylül Perşembe
21:00 Redd
11 Eylül Cuma
19:00 Tan Bayraktaroğlu
21:00 Tolga Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin
16 Eylül Çarşamba
21:00 Alnıtemiz Stand Up Açılış: Çağla Alkan
17 Eylül Perşembe
21:00 Gülinler
18 Eylül Cuma
19:00 Ezgi Taşçeviren
21:30 Headwaters
23 Eylül Çarşamba
21:00 TuzBiber Stand Up
MC: Aksel Gürel
Seda Yüz
Efe Tunçer
Akın Aslan
24 Eylül Perşembe
21:00 Kalben (Solo Akustik)
25 Eylül Cuma
20:00 Şener Çetin - 90' lar Türkçe Pop
1 Ekim Perşembe
20:30 Evdeki Saat
21:45 Madrigal
2 Ekim Cuma
19:00 Sebon
21:00 Akın Sevgör
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