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PSM Amfi Eylül'de açılıyor

Zorlu PSM’nin gözde açık hava mekanı Amfi, konserler, stand-up gösterileri ve renkli etkinlik takvimiyle Eylül’de “sosyal mesafeli” olarak açılıyor.

Zorlu PSM Amfi

Müdavimlerine müjde! Eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanan Zorlu PSM Amfi’de konserlerden stand-up gösterilerine ve afterwork etkinliklerine çok renkli bir program sanatseverleri bekliyor. Programın önemli bir kısmı birbirinden güçlü seslerin konserlerine ait olacak.

Zorlu PSM’nin önemli bir etkinlik serisi olan stand-up’lar ise bir ilke imza atıyor ve açık hava PSM Amfi’ye taşınıyor. Geçtiğimiz sezon Zorlu PSM’nin çok sevilen etkinliği Afterwork etkinlikleri ise, %100 Music desteğiyle PSM Amfi’de müdavimleriyle tekrar buluşuyor. Programda etkinliklerin çeşitliliği dikkat çekiyor, biletler bugün satışa çıktı!

PSM Amfi’nin programında Eylül ayında her Çarşamba günleri eğlenceli ve gülme garantili stand-up’lar, Perşembe günleri birbirinden keyifli ve özlenen yerli konserler, Cuma günleri ise %100 Music katkılarıyla birbirinden yetenekli DJ ve prodüktörlerin yer alacağı Afterwork etkinlikleri ile PSM Amfi, heyecanla Eylül’ün ilk haftasında sanatseverlerle buluşmayı bekliyor.

PSM Amfi’de sosyal mesafeye göre oturma düzenleri ayarlanacak, buna göre bilet satışı yapılacak; maske kullanımına özen gösterilecek, dezenfektasyon maksimum düzeyde sağlanacak. Teması en aza indirmek adına, detaylı önlemler alınan PSM Amfi’de, en az 1 metre mesafeyle boşluk bırakacak şekilde oturma düzeni için değişikler sağlandı. Maksimum 130 kişilik kapasite ile hizmet verilecek. Girişlerde yer alan termal kameralar ile temassız ateş ölçümü yapılan mekan girişlerinde, 38 derece ve üstü ateşi olan misafirlerin mekana girişine izin verilmeyecek. Etkinlik girişinde Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulaması yapılacak.

PSM AMFİ'NİN EYLÜL AYI PROGRAMI

9 Eylül Çarşamba

21:00 TuzBiber Stand Up

MC: Caner Dağlı

Buse Sinem İren

Utku Ergin

Ömer Harmankaya

10 Eylül Perşembe

21:00 Redd

11 Eylül Cuma

19:00 Tan Bayraktaroğlu

21:00 Tolga Duyan feat. Bulut Adalı Seçkin

16 Eylül Çarşamba

21:00 Alnıtemiz Stand Up Açılış: Çağla Alkan

17 Eylül Perşembe

21:00 Gülinler

18 Eylül Cuma
19:00 Ezgi Taşçeviren

21:30 Headwaters

23 Eylül Çarşamba

21:00 TuzBiber Stand Up

MC: Aksel Gürel

Seda Yüz

Efe Tunçer

Akın Aslan

24 Eylül Perşembe

21:00 Kalben (Solo Akustik)

25 Eylül Cuma

20:00 Şener Çetin - 90' lar Türkçe Pop

1 Ekim Perşembe

20:30 Evdeki Saat
21:45 Madrigal

2 Ekim Cuma

19:00 Sebon

21:00 Akın Sevgör

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