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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro PSM Atölye'den 4 özgün oyun

        PSM Atölye'den 4 özgün oyun

        Zorlu PSM'nin, 2021 yılında başlattığı PSM Atölye üçüncü dönem mezunlarını verdi. Dramatik Yazarlık, Tiyatro Yönetmenliği ve Tiyatro Yapımcılığı olmak üzere 3 ayrı programda düzenlenen PSM Atölye, 19 öğrencinin 8 ve 9 Haziran tarihlerinde Zorlu PSM %100 Studio'da seyirci karşısına çıktıları 4 özgün oyunla bu yılı tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 00:02 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:02
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        PSM Atölye'den 4 özgün oyun
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        Tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini ve katılımcılarını Türkiye’deki sahne sanatları ağının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen PSM Atölye, üçüncü dönemini tamamladı. PSM Atölye’de bu yıl 19 katılımcı yer aldı.

        Eğitim kadrosunda Serdar Biliş, Cem Görk, Suzanne Bell, Özlem Özhabeş , Evrim Zeybek , Murat Mahmutyazıcıoğlu, Mehmet Ergen, Mehmet Karaca, Özlem Hemiş, Ayşegül Beyazdağ, Aylin Alıveren, Blanche McIntyre, Hakan Silahsızoğlu, Ali Yalgın, Cemil Demirok, Ahmet Sami Özbudak, Barış Arman ve Pelin Ekinci Kaya gibi deneyimli isimlerin yer aldığı PSM Atölye’de katılımcılar 7 ay boyunca her hafta gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimleri, sahneye koydukları 4 özgün oyunla tamamladı.

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        Zorlu PSM tarafından tiyatro dünyasına oyun yazarlığı, tiyatro yönetmenliği ve tiyatro yapımcılığı alanlarında yeni isimler kazandırma hedefiyle hayata geçirdiği programda bu yıl "Yüzyılın Oyunu", "Kuzguncuk Sular Altında", "Artık Hiç Geçmeyecek" ve "Kısık Ateşte Düdüklü Tencere" isimli oyunlar 8 ve 9 Haziran’da Zorlu PSM %100 Studio’da aralarında tiyatro alanındaki profesyonellerinin, usta isimlerin ve basın mensuplarının yer aldığı izleyicilerle buluştu.

        “Zorlu PSM olarak genç yetenekleri sektöre kazandırıyoruz.”

        Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova
        Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova

        Zorlu PSM olarak sanatın her alanında gençlere destek vermeyi, bu sektörde insanlara alan açmak için projeler üretmeyi kendimize misyon edindiklerini söyleyen Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova şöyle devam etti: “PSM Atölye'yi hayata geçirirken de asıl hedefimiz, kültür sanat ekosistemini sürdürülebilir kılmak, tiyatro alanında yeni yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak, tiyatro külliyatını özgün içeriklerle zenginleştirmek ve sektöre yeni yetenekler kazandırmaktır. 2021 yılında başlattığımız PSM Atölye, 3 yılını geride bıraktı. Toplamda 69 öğrenciyi 22 oyunla mezun ettik."

        PSM Atölye’nin üçüncü dönem programına destek veren Mey Diageo Genel Müdürü Bahar Uçanlar ise, "PSM Atölye de Türkiye'deki sahne sanatlarını yenilemek ve yeni yeteneklere kapılar açmak için tasarlanmış bir eğitim platformu. Bu programla sanatçıların yeteneklerini geliştirerek sanat dünyasına katkı sağlamalarını ve başarı hikayelerini yazmalarını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

        PSM Atölye programının danışmanı ve eğitmeni Serdar Biliş ise, "PSM Atölye şimdi üçüncü sezonunda ve halihazırda Türk tiyatrosu için bir araştırma, düşünme, fikir uçuşturma merkezi oldu. Yakın geleceğin adını çok duyacağımız yazarları, yönetmenleri, yapımcıları burada her biri çok kıymetli hocalarla yaptıkları derslerden, atölyelerden damıttıklarıyla kendi üsluplarını geliştiriyorlar" dedi.

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        #PSM Atölye
        #Zorlu PSM
        #tiyatro
        #OYUN
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