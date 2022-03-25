PTT personel alımı ile ilgili araştırmalar oldukça artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaş; PTT personel alımına ilişkin herhangi bir gelişme var mı merak ediyor. 55 bin vatandaşın istihdam edilmesinin beklendiği alımlarla ilgili son durumu derledik...



PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.