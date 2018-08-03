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PTT sınav giriş belgesi! 5 bin personel alınacak, işte PTT sınav yerleri

PTT sınav giriş belgeleri yayımlandı. PTT bünyesine 5 bin personel için Gazi Üniversitesi tarafından yapılacak sınavın giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte, PTT sınav giriş yerleri de belli oldu. İşte PTT sınav giriş yerleri...

03.08.2018 - 14:13 | Güncelleme:

Posta ve Telgraf Teşkilatı ( PTT) 5 bin personel alımı için 2018/1 personel alımı ilanı yayınlamıştı. İlanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar başvurularını 14-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdi. PTT'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı için gerçekleştirdiği başvuruların ardından sınav tarihi için heyecanlı bekleyişe geçti. Nihayet sınav zamanı belli oldu. Sınav yerleri ise sınav giriş belgelerinde görülebilecek. Peki; PTT sınav giriş begesi nereden alınacak? İşte cevabı...

PTT SINAV GİRİŞ BELGESİ - YERLERİ

PTT sınav giriş yerleri belli oldu. PTT kadrosuna dahil olacak adaylar Gazi Üniversitesi'nin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin resmi internet sitesinden sınav giriş belgelerini alabilecekler. Adaylar sınav giriş yerlerini ise sınav giriş belgelerinde görebilecekler.

PTT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

PTT SINAVI SAAT KAÇTA?

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.

SINAVA GELİRKEN NELER GETİRİLMELİ?

Sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getirecekler.

Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

Adaylar sınava alınırken; yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecek.

PTT SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarı 14 Ağustos 2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacak.

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

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