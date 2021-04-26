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PTT ve noter kapandı mı? Tam kapanmada PTT ve noter açık mı, kapalı mı?

Tüm dünyada ve ülkemizdeki etkileri devam eden Koronavirüs salgını ile ilgili oldukça önemli yeni kararlar alındı. 17 günlük tam kapanma uygulanacak ülkemizde PTT ve noter açık olacak mı merak konusu.İşte konuyla ilgili son durum...

PTT ve noter kapandı mı? Tam kapanmada PTT ve noter açık mı, kapalı mı?

Korona virüsü kapsamında yeni yasaklar gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında yeni tedbirler bu akşam açıklandı. Peki PTT ve noter kapandı mı? İşte haberin detayları...

TAM KAPANMA PTT NOTERLER AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde bankalar, PTT ve noterlerin açık olup olmadığına ilişkin detaylı bir bilgi henüz verilmedi. Yayımlanacak İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu hakkında detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

İŞTE YENİ KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.


Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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