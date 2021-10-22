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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' 5 ay 18 gün hapis cezası
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Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' 5 ay 18 gün hapis cezası

“O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…” diye Tweet attığı için hakkında soruşturma başlatılan 'Pucca' kullanıcı isimli Pınar Yıldırım'a 5 ay hapis cezası verildi.

Son dakika: Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' 5 ay 18 gün hapis cezası

'Pucca' olarak bilinen Pınar Yıldırım'a "O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…” paylaşımı nedeniyle 5 ay 18 gün hapis cezası verildi.

Yıldırım, Twitter hesabından konuyla ilgili şu paylaşımları yaptı:
"Zaytung haberi gibi olacak ama erkeklere hakaret ettiğim için 5 ay hapis cezası aldım! Kıyaslamaktan nefret ediyorum, bu kadar kadın cinayeti varken ciddi misiniz siz ya, erkeğe hakaret mi?????? dünyanın en saçma davalarında ilk ona girer yemin ederim. işin diğer kısmı, her seferinde uyarmamıza (?) rağmen dava dosyasına tweetin sonunu anlamadığımız bir şekilde ‘erkeklerden hoşlanmıyorum’ diye yazdılar. Umarım bu işin sonunda erkeklerden hoşlanıp hoşlanmadığımdan emin olmak için bana bilir kişi atamazlar. Başıma ne geldiyse erkekler yüzünden geldi! Erkeklere hakaret ne böyle nasıl kırılganmışsınız meğer."

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pucca olarak bilinen sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım'ın sosyal medya hesabı aracılığıyla halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamaya yönelik paylaşımlar yaptığının ihbar edildiği belirtilmişti.

İhbarın ardından soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, dosya içerisinde bulunan ihbar evrakı ve emniyet araştırma raporu içeriğine göre Yıldırım'ın söz konusu suça yönelik paylaşım yaptığı kaydedildi. İddianamede, Yıldırım'ın 19 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı paylaşımında, “O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanmıyorum…” şeklindeki ifade kullandığına yer verildi.

Savcılık Pınar Yıldırım'ın soruşturma konusu paylaşımı aşağılama kastıyla yaptığının anlaşıldığını belirterek, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

‘Pucca' olarak bilinen Yıldırım'ın ifadesinde soruşturmaya konu paylaşımı kendisinin yaptığını, o dönem eski eşi Osman Karagöz ile evli olduğunu, eski eşinin Twitter isimli sosyal medya sitesinde kendisini kastederek ‘sabahtan akşama kadar eşcinselli film izliyor' diye bir paylaşım yaptığını söylediğine yer verildi. Yıldırım'ın paylaşımının buna istinaden olduğunu, karşılıklı atışmalar olduğunu ve bunun dışında bir amacı olmadığını, o dönemde tweetin tepki almadığını, buradan yanlış bir çıkarım yapıldığını, suç işleme kastının olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

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