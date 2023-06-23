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Pudingli irmik tatlısı tarifi

Puding, hızlı ve pratik yapılan tatlılardan biri. Ani tatlı isteği geldiğinde hiç düşünmeden yapılan pudingi farklı şekillerde denemek ister misiniz? Sadece birkaç adımda kolayca yapacağınız pudingli irmik tatlısı, zamanı en iyi şekilde kullanarak yapabileceğiniz bir lezzet. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için güzel bir alternatif olan pudingli irmik tatlısı tarifine gelin birlikte bakalım.

Pudingli İrmik Tatlısı Tarifi: Pudingli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Pudingli irmik tatlısı malzemelerini kolayca temin edebilirsiniz. Malzemelerde yer alan birçok ürünün her evde bulunması, tatlıyı dilediğiniz her an yapmaya hazır hale getiriyor. Peki, pudingli irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli pudingli irmik tatlısı yapımı için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

  • Kaç kişilik: 6-8 kişilik
  • Hazırlama süresi: 10 dakika
  • Pişirme süresi: 20 dakika
  • Kalori: 1 porsiyon için yaklaşık 430 kcal

Pudingli İrmik Tatlısı Malzemeleri

Muhallebisi için;

  • 2 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 4 yemek kaşığı irmik
  • Yarım paket şeker vanilin

Puding için;

  • 3 su bardağı süt
  • 1 paket kakaolu puding
  • 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin

Tabanı için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket pötibör bisküvi

Pudingli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle pudingli irmik tatlısının ilk aşaması, irmikle yapılan muhallebisini hazırlamak. Süt, şeker ve irmiği bir tencereye alın. İyice karıştırın. Malzemeler kaynamaya başladıktan sonra yarım paket şeker vanilini ilave edin. Ardından 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.
  • Bu işlemin hemen ardından pudingli irmik tatlısı tarifinin pudingi pişirme aşamasına geçin. Malzemeler arasındaki 1 paket kakaolu pudingi ve 3 su bardağı sütü ayrı bir tencereye aktarın. İyice karıştırın ve ocakta pişirmeye başlayın. Puding kaynamaya başladıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarini içine ilave edin. Margarin eridikten sonra pudingi ocaktan alın.
  • Pudingli irmik tatlısı yapımının önemli bir aşaması olan tabanını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Pötibör bisküvileri derin bir kapta parçalayın. Ardından 3 yemek kaşığı tereyağını eritin ve bisküvilerin içine ekleyin. İyice karıştırın.
  • Tatlınız için daha önce ayarladığınız orta boy borcama bisküviyi yayın. Tabanı tamamen bisküvi olacak şekilde dağıtılmalıdır.
  • Bu aşamadan sonra tabanın üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün. Borcamın her yerine gelecek şekilde muhallebiyi yayın.
  • Borcamın en üst tabakasına ise pudingi ilave edin. Muhallebide olduğu gibi pudingi de eşit şekilde dağıtın.
  • Tatlıyı buzdolabına kaldırın ve en az 2 saat dinlendirin.
  • Buzdolabından çıkardıktan sonra dilediğiniz gibi süsleyebilir ve servise hazır hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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